QUIZ | À quel point connaissez-vous Raoul Cauvin, auteur des Tuniques bleues?

Raoul Cauvin s’est éteint ce jeudi 19 août à l’âge de 82 ans. L’Avenir vous propose un quiz sur cet immense scénariste belge.

Le scénariste de bande dessinée Raoul Cauvin, créateur notamment des Tuniques bleues et de L’Agent 212 est décédé jeudi à l’âge de 82 ans, ont annoncé ce vendredi les Éditions Dupuis.

«Génie d’une modestie inouïe, Raoul Cauvin est devenu une véritable statue de Commandeur des scénaristes. Populaire, irrésistiblement drôle, inattendu, capable de s’illustrer dans la majeure partie des univers qu’il s’est choisis, il a durablement codifié la mécanique du gag et les canons de l’aventure humoristique, séduisant plusieurs générations de lecteurs et vendant plus de 50 millions d’albums. Ses plus grandes séries sont d’ores et déjà rentrées au Panthéon de la bande dessinée, comme, par exemple, Les Femmes en blanc, Pierre Tombal, L’Agent 212, Les Psy, Cédric, sans bien sûr oublier Les Tuniques bleues», rappellent les Éditions Dupuis.

Alors, à quel point connaissez-vous Raoul Cauvin? Voici dix questions pour vous tester.

Bonne chance!