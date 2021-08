Oguchi Onyewu est le nouveau secrétaire général de Virton

Voici le communiqué de l’Excelsior

Le Royal Excelsior Virton a le plaisir d’annoncer la nomination de Oguchi ONYEWU à la tête de son administration, en qualité de Secrétaire Général.

Tous les amateurs de football se souviennent de «Guchi» et de son parcours exemplaire au Standard de Liège, couronné par plusieurs trophés.

Durant sa carrière de joueur, Oguchi ONYEWU a accumulé une expérience internationale considérable: en équipe nationale, il a porté à 69 reprises le maillot de l’équipe américaine et disputé notamment deux phases finales de Coupe du Monde. En club, outre le Standard de Liège, il a évolué au FC Metz, à la Louvière, à Newcastle, à l’AC Milan, au Sporting de Lisbonne, à Malaga et à Philadelphia Union.

Après avoir raccroché les crampons, Oguchi ONYEWU s’est préparé pour relever au mieux un nouveau défi: devenir un dirigeant de club de football.

Après des études en administration des affaires internationales, il a été directeur d’académies de football aux États-Unis ainsi que directeur sportif de Orlando City B.

Depuis 2020, Oguchi siège au Conseil d’Administration de la Fédération américaine de football.

Comme il l’a largement démontré sur les terrains, Guchi aime les défis.

C’est ce qui l’amène aujourd’hui à unir sa destinée professionnelle à celle du Royal Excelsior Virton.

Son engagement s’inscrit dans la volonté des propriétaires de doter le club d’une structure professionnelle et tournée vers l’excellence.

Oguchi ONYEWU chapeautera l’administration du club ainsi que son comité de direction et, à ce titre, sera l’interlocuteur du Conseil d’Administration. Il sera également en charge de la communication et des relations institutionnelles, notamment avec l’URBSFA et la Pro League.

De plus, il fera profiter le RE Virton de sa longue et riche expérience footballistique, d’une part, en coordonnant la remise en place et le développement d’une école des jeunes particulièrement ambitieuse et, d’autre part, en apportant toute sa collaboration au directeur sportif Tom Van Den Abbeele et au staff technique.

Welcome back to Belgium Guchi!