Covid: enseignement à nouveau pleinement en présentiel dans le supérieur en Flandre

Le ministre flamand de l’Enseignement Ben Weyts l’a annoncé ce vendredi, après concertation avec les représentants des hautes écoles, des universités et des étudiants. BELGA

Coronavirus: les hautes écoles et universités en Flandre pourront repasser à un enseignement en présentiel à temps plein à la rentrée.

Dès la prochaine rentrée académique, les hautes écoles et universités en Flandre pourront repasser à un enseignement en présentiel à temps plein et dès lors utiliser à nouveau 100% de la capacité de leur campus. Le ministre flamand de l’Enseignement Ben Weyts l’a annoncé ce vendredi, après concertation avec les représentants des hautes écoles, des universités et des étudiants.

Ce ne sera par contre pas (encore) le cas pour les établissements d’enseignement supérieur à Bruxelles en raison du taux de vaccination dans la capitale. Selon le ministre Weyts, des efforts «maximaux» sont déployés pour augmenter le niveau de vaccination des étudiants et du personnel des campus bruxellois.