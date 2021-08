Soixante jeunes virtuoses au parc d'Enghien

Le concert d’ouverture des Rencontres Musicales Internationales d’Enghien aura lieu ce samedi 21 août, avec un hommage à Saint-Saëns.

Depuis mercredi, la musique de chambre s’est invitée au parc d’Enghien à l’occasion de la 29e édition des Rencontres Musicales Internationales d’Enghien (Imuse). Durant dix jours, l’événement met en lumière la virtuosité d’une soixantaine de jeunes musiciens et musiciennes venus du monde entier à travers des concerts et des master classes dispensées par les plus grands maîtres.

L’occasion pour ces jeunes d’affiner leur niveau musical auprès de grands professeurs et de se produire devant un public de curieux et de mélomanes.

Professeurs et étudiants se produisent, ensemble ou séparément, dans le prestigieux cadre du château d’Enghien et de ses écuries. Plusieurs concerts sont au programme durant ces dix jours.

Pour l’ouverture de cette 29 édition, ce samedi 21 août, les Rencontres Musicales Internationales d’Enghien célèbreront le centenaire de la mort du compositeur Camille Saint-Saëns. Cinq artistes invités et pédagogues passionnés seront à l’affiche: le trompettiste Manu Mellaerts, la harpiste Sophie Hallynck, la violoniste Natalia Van der Mersch, la soprano Gabrielle Philiponet, et la contrebassiste Uxia Martinez Botana.

D’autres rendez-vous avec le public sont programmés: concerts d’élèves, concert au profit de l’association des Amis des Aveugles et Malvoyants, concert de la classe de musique de chambre et un concert classe de chant. Les cours quotidiens sont également ouverts au public.

Du beau monde a défilé

Depuis près de trente ans, Imuse soutient la jeune génération de musiciens belges et internationaux dans des domaines aussi étendus que le chant, le violon, le violoncelle, l’alto, le piano et, d’une manière plus générale, la musique de chambre. Parmi les musiciens illustres qui ont pu bénéficier de l’enseignement et de la vitrine offerte par ces rencontres notons les violonistes Gordan Nikolic, David Grimal, Lorenzo Gatto, Nicolas Dautricourt, Ester Yoo, Soyoung Yoon, les pianistes Julien Libeer, Roberto Giordano, ou encore les chanteuses Jodie Devos, Gabrielle Philiponet, Nathalie Manfrino et Sophie Junker.

Les Rencontres internationales d’Enghien ont su, au fil des ans, fidéliser de nombreuses familles de mélomanes. Cette année encore, les jeunes musiciens profiteront de l’hospitalité de plusieurs dizaines

de familles de la région qui sont invitées en reconnaissance, à tous les concerts. Une dynamique qui participe à l’ADN de l’événement. Olivier Roberti, fondateur de ces rencontres l’explique: «A travers ces rencontres organisées à destination d’un large public, nous accompagnons la nouvelle génération d’artistes dans la poursuite de la plus haute exigence musicale, tout en tissant des liens particuliers avec notre public et la ville d’Enghien.»

www.musicalenghien.com