Astuces WhatsApp, gîte de prestige, jardin «punk» 10 articles pour les 55 ans et plus

1. L’AirBnb des courts de tennis

On connaissait le Home camping qui permet de planter sa tente dans le jardin d’un particulier, l’échange de maisons pour les vacances, ou la location de piscine privée pour se rafraîchir au plus fort de l’été pas loin de chez soi… Voici maintenant Captain Tennis, l’AirBnb des courts de tennis, qui organise la location de terrains privés entre propriétaires et amateurs de la petite balle jaune.

2. Au fil de l’eau, au cœur de la Haute Sambre

Bateau de plaisance et péniche se croisent sur la Haute Sambre ÉdA Nathalie Bruyr Notre série estivale «L’été chez vous» nous emmène cette semaine en Haute Sambre, en suivant la rivière entre Thuin et Erquelinnes à la frontière française. Des écluses encore actionnées manuellement et un joli port de plaisance rappellent le passé batelier. Une réserve naturelle constituée de zones boisées, d’anciens marécages et de prairies sauvages offrent un cadre vert dépaysant à souhait.

3. Dolce vita à la dinantaise avec une Vespa électrique

Enfourcher une Vespa et découvrir la région dinantaise cheveux au vent (ou presque – le casque est de rigueur)… C’est ce que propose un opérateur de tourisme local, avec un petit plus: la Vespa est équipée d’un moteur électrique et vous laisse donc profiter en toute tranquillité du calme de la campagne mosane.

4. Découvrir un gîte de prestige près de Spa

Le château de Balmoral à Jalhay. Romain RIXHON

À deux pas de Spa, le château de Balmoral bénéficie d’une architecture et d’une vue hors du commun. Des atouts que la propriétaire Sandrine Derkenne a décidé de partager en ouvrant sa demeure à des hôtes désireux de passer un moment dans un lieu prestigieux chargé d’histoire.

5. 10 astuces pour devenir le roi de la messagerie WhatsApp

L’application mobile WhatsApp domine le monde des messageries instantanées avec 2,5 milliards d’utilisateurs réguliers. Mais qui connaît vraiment ses secrets et ses fonctions cachées?

6. Recharger ses batteries avec un massage Watsu

Aurélie Comps Combinaison des termes «shiatsu» et «water», le «watsu» berce, étire et masse pour une expérience ressourçante. Immersion dans la discipline qui a aussi le mérite de soulager les articulations.

7. Manger dans un tram à Bruxelles, toute une expérience!

Dès le samedi 18 septembre, le voyage culinaire proposé par le « Tram Expérience » fera son retour dans la capitale. Le tramway-restaurant, rénové et relooké, transportera à son bord les gourmands à travers un itinéraire vert et émaillé de lieux emblématiques bruxellois (Flagey, Musée du tram, Cinquantenaire, etc.), tout en proposant un menu gastronomique typiquement belge.

8. Voici pourquoi on n’abandonne pas son animal de compagnie

iframe allow="autoplay" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="453" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" mozallowfullscreen="true" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade" scrolling="no" src="https://www.ultimedia.com/deliver/generic/iframe/mdtk/01635800/zone/14/showtitle/1/src/qqvksr3" style="z-index:1;" vspace="0" webkitallowfullscreen="true" width="805">

La crise sanitaire n’a pas été sans impact sur la vie dans les refuges pour animaux, provoquant in fine des abandons massifs. Trop souvent, on abandonne son animal de compagnie pour de mauvaises raisons. Reportage en vidéo au refuge «Sans Collier», à Perwez, à lire ici.

9. Vins, fromages, randonnées, activités…: le meilleur de la Corse

La destination reste une valeur touristique sûre. Mais une fois sur l’Île de beauté, quelles sont les activités à faire? Notre dossier vous fait découvrir les facettes multiples de la Corse et le meilleur moyen de les aborder.

10. Créer un jardin «punk», pour les rebelles un peu fainéants

© Aurélie Comps Pas le temps de tailler sa haie? Alors ne la taillez pas. Assez de tondre à répétition? Ne tondez pas! Le jardin punk invite à se reposer! À l’origine du concept, le paysagiste Éric Lenoir partage sa vision de ce jardin «rebelle», économique et écologique. Quelques conseils pour les rebelles un peu fainéants…

