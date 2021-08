Rue Vergiers à Huy: les bâtiments de l’État rasés

Inoccupés depuis 7 ans, les deux bâtiments publics rue des Vergiers vont être rasés. Le chantier débute par un désamiantage.

En cette fin d’été, c’est un petit morceau d’histoire locale contemporaine qui va disparaître, avec la démolition des deux bâtiments de l’État situés rue des Vergiers, à côté du parking de l’Athénée royal de Huy. Érigés dans les années 70, et inoccupés depuis le départ de l’ASBL Dora Dorës en 2014 (voir ci-dessous), ils sont aujourd’hui en mauvais états, livrés aux tags et aux herbes folles. «Ce n’est jamais bon d’avoir un chancre comme cela en ville, avec tous les risques que ça comporte, explique le bourgmestre ff, Éric Dosogne. Pour le quartier, cette démolition est donc une bonne chose.»

À la manœuvre: la Régie des bâtiments de l’État fédéral, qui possède le terrain et les deux bâtiments. En décembre 2020, elle a obtenu de la Ville un permis d’urbanisme, valable cinq ans, pour démolir les structures et assainir le site. Le chantier s’élève à 157 000€ et sera conduit par l’entreprise liégeoise Eloy.

Nuisances limitées

La première étape du chantier a donc débuté ce jeudi, avec le désamiantage des bâtiments. «Il y très peu d’amiante lié, mais on en retrouve tout de même au niveau de l’ancien calorifugeage, autour des tuyaux de chauffage et d’eau, explique Geoffrey Pélerin, gestionnaire du chantier pour Eloy. Il faut aussi enlever l’amiante non lié, au niveau des toitures et dans les allèges.»

L’opération durera deux semaines et a été confiée à une société spécialisée. «Ensuite, nous viendrons avec les machines. Nous en aurons alors pour environ trois semaines de démolition, de tri et d’évacuation des déchets.» Enfin, le terrain sera remis en état, recouvert de terre arable et semé de gazon. Le chantier, mais aussi le charroi (camions) pour évacuer les déchets, se tiendront exclusivement en journée, les jours ouvrables, et n’entraîneront pas de fermeture de voirie. «Nous avons juste mis en place une interdiction de stationner sur les trois places situées devant le site et nous utiliserons une partie du parking voisin, qui appartient également à la Régie des bâtiments.» Le chantier devrait être terminé au plus tard au début du mois d’octobre.

On parle toujours d’y placer le Centre des finances de Huy-Waremme, qui a déjà fait l’objet d’études et croquis

Centre des finances: toujours d’actualité

Que va devenir le site, une fois remis en état? Dans un premier temps, la Régie des bâtiments nous informe qu’elle a répondu favorablement à une demande de l’Athénée royal de Huy pour installer des conteneurs dessus. À plus long terme, le projet de construction d’un Centre des finances de Huy-Waremme, qui a déjà fait l’objet d’études et de croquis, serait toujours envisagé. «Ce Centre renforcerait le rôle régalien de notre ville», se réjouit le bourgmestre de Huy. Aucun planning n’est toutefois communiqué à ce stade.