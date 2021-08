Conference League: la Gantoise s’incline en Pologne contre Rakow en barrage aller

La Gantoise a été défaite 1-0, jeudi soir, en visite chez les vice-champions de Pologne de Rakow. Dans ce match aller du 4e et dernier tour de qualifications (barrages) pour la Conference League de football . Le seul but de la rencontre a été inscrit par Niewulis à la 64e minute.

Alors que le match peinait à démarrer, Cebula pénétrait dans la surface gantoise sans être réellement inquiété par la défense mais frappait droit sur Bolat qui se couchait bien sur le ballon (10e). La Gantoise se montrait pour la première fois après une vingtaine de minutes via Hjulsager, qui reprenait un ballon bondissant depuis l’extérieur de la surface sur le gardien adverse (21e). Depoitre trouvait ensuite Tissoudali suite à un dégagement, mais le Gantois perdait son face-à-face et ratait l’occasion la plus franche d’ouvrir le score (33e) de cette première mi-temps.

Après le repos, Castro-Montes butait deux fois sur les défenseurs polonais dans la surface avant que Nurio ne reprenne le ballon flottant dans les airs de la tête, manquant de peu le cadre (55e). Les Gantois allaient néanmoins être surpris sur un corner adverse dévié par la défense dans les pieds de Niewulis qui n’avait plus qu’à envoyer le ballon au fond des filets, à bout portant (1-0, 64e).

Dans la foulée, Tissoudali se retrouvait une nouvelle fois seul face au but suite à un service de Depoitre mais son ballon piqué trouvait cette fois le poteau (66e). Le match changeait alors de rythme et devenait plus physique et haché par les fautes et les multiples changements.

La Gantoise tenta d’égaliser jusqu’au bout de la rencontre, mais ne parvenait pas à trouver la faille malgré 7 minutes de temps additionnel, et la dernière occasion était à mettre à l’actif des Polonais (90e+8), vainqueurs au bout du combat.

Le match retour aura lieu le jeudi 26 août prochain, à 20h00, à la Ghelamco Arena de Gand.