Au centre Fedasil, une maman vient d’apprendre la mort de son fils en Afghanistan

La maman est hébergée au centre Fedasil d’Herbeumont. Elle a appris la mort de son fils resté en Afghanistan.

Plus de vingt pour cent des réfugiés du centre Fedasil d’Herbeumont sont de nationalité afghane. Ces derniers jours sont vécus comme un drame par la majorité d’entre eux, essentiellement des jeunes hommes et des mineurs étrangers non accompagnés (MENA), tous des garçons puisque le centre d’Herbeumont n’accueille pas de jeunes filles non accompagnées. Mathilde Debetencourt est directrice-adjointe du centre et chargée de communication à Herbeumont.

Mme Debetencourt, comment les Afghans du centre se tiennent-ils au courant de l’évolution de la situation dans leur pays?

Nous n’avons pas de télévision partagée parce qu’il y a plusieurs nationalités qui se côtoient au centre. Ils ont donc leur téléphone et le wi-fi gratuit qui leur permettent d’être en contact régulier avec leurs familles qui les tiennent au courant. Ils ont ainsi parfois plus d’infos que ce qu’on peut voir sur les écrans de télé.

Ils ont pu aller manifester à Bruxelles mercredi

Et les nouvelles qui proviennent de chez eux sont-elles alarmantes?

Ils discutent beaucoup entre eux; c’est une communauté fort soudée, et très peu d’infos nous sont communiquées. Nous avons vécu ces jours-ci le drame de cette maman, ici au centre, qui a appris la mort de son fils resté au pays. Elle était en état de choc. On a mis en place une procédure et un encadrement pour l’aider. Nous avons une structure dont le rôle est d’atténuer leurs angoisses parce qu’il y a de très jeunes afghans.

Nous avons une cinquantaine de mineurs étrangers non accompagnés et 80% d’entre eux sont afghans. Ils ont environ 15 ou 16 ans. Il faut les rassurer. Le fait que tout rapatriement vers leur pays est suspendu a déjà ôté une part de stress chez eux.

Vos demandeurs d’asile afghans ont-ils manifesté de la colère en apprenant la chute de Kaboul par les talibans?

Pas mal d’entre eux se sont rendus à Bruxelles pour manifester mercredi devant les fenêtres de l’Union européenne. Ils voulaient défendre notamment leur drapeau.

Justement, ce drapeau flotte-t-il au centre en opposition à l’étendard blanc que veulent imposer les talibans?

Non, en tout cas pas de manière visible. On évite toute démonstration politique ou religieuse pour empêcher des conflits entre résidents; toutefois, on ne s’opposerait pas à des manifestations de soutien à leur égard.

Les réfugiés solidaires des sinistrés des inondations

Y a-t-il eu des marques de soutien de la population qui se serait déplacée au centre?

Non, vu la situation sanitaire. Jusqu’ici, en raison du Covid, toute personne extérieure au centre n’a pas le droit d’entrer. C’est assez strict. Par contre, le week-end dernier, nous avons organisé un marché du terroir. Les bénéfices récoltés par les migrants étaient versés intégralement aux sinistrés des inondations. Ils avaient d’ailleurs marqué leur solidarité en allant aider les personnes qui avaient été inondées. Je suis sûre que lors de ce petit marché du week-end, des personnes leur ont témoigné leur soutien.

Y a-t-il beaucoup de familles afghanes chez vous?

Non. Ce sont essentiellement de jeunes hommes et des MENA. Les femmes sont plus rares; mais dans les prochaines semaines, on s’attend à accueillir des familles et des femmes qui fuient le régime.