Au menu du Codeco de vendredi: des mesures différentes entre Régions?

Le Comité de concertation de ce vendredi devrait approuver certains assouplissements. Mais la vaccination est à la traîne à Bruxelles…

Malgré la hausse des contaminations enregistrée ces dernières semaines et les tours de vis opérés dans des pays voisins cet été, c’est bien quelques assouplissements qu’il faut attendre du Comité de concertation, qui réunira fédéral et entités fédérées ce vendredi à 14 h.

La Belgique a vacciné 81,9% de sa population de plus de 18 ans, l’efficacité des vaccins contre les variants se confirme et les hospitalisations restent sous contrôle, indique-t-on au sein du gouvernement fédéral. Hier, 590 personnes étaient hospitalisées et 172 se trouvaient aux soins intensifs.

Une ombre au tableau cependant: la situation vécue dans plusieurs centres urbains, surtout en Région bruxelloise, où 60% de la population adulte a été vaccinée.

Il n’est donc pas impensable que ce vendredi, des mesures différenciées soient prises, pour la Flandre et la Wallonie d’un côté, pour Bruxelles de l’autre, nous indique un membre du Codeco. C’est déjà, en pratique, cette formule qui a été choisie cette semaine pour la rentrée scolaire.

Les écoles

Côté francophone, les acteurs de l’enseignement se sont déjà entendus mardi, le Codeco validera plus que probablement leurs décisions. Dans les grandes lignes, ce sont des règles similaires à l’Horeca qui priment en Wallonie: pas de masque pour les élèves dans le fondamental, un masque pour les élèves du secondaire et les adultes lors des contacts lorsqu’ils sont en déplacement ou en dehors de leur classe. À Bruxelles, par contre, le masque reste aussi obligatoire en classe pour les adultes (sauf dans le maternel) et les élèves du secondaire.

La phase 4 du Plan été

Les autorités avaient au printemps accouché d’un «Plan été» en quatre phases, dont la dernière doit entrer en vigueur le 1er septembre. Les objectifs chiffrés – 70% d’adultes vaccinés et un seuil de 500 patients en soins intensifs – sont largement atteints.

Cette phase prévoit la levée des restrictions pour les camps, les services du culte, mariages et réceptions, les marchés, les foires, etc.

Les jauges pour les événements pourraient être revues à la hausse, a priori de 3000 à 5000 à l’intérieur et de 5 000 à 10 000 à l’extérieur. La «bulle de 8» au domicile des citoyens pourrait aussi sauter.

L’Horeca et les autres

Une demande émane de différents secteurs, mais aussi de David Clarinval (MR), ministre des Indépendants et PME, de lever au plus vite les restrictions qui pèsent sur l’Horeca, les boîtes de nuit, l’événementiel, les mariages, etc.

Le Comité de concertation va donc devoir trancher, avec des assouplissements qui pourraient avoir lieu dans quelques semaines. L’élargissement du nombre de personnes à table (8) ou la fin des heures de fermeture entre 1 h et 5 h du matin pourraient être décidés dans l’Horeca, par exemple. Et des décisions différentes en fonction des Régions ne sont pas à exclure.

Le secteur des boîtes de nuit, fermées depuis le début de la crise, attend également un signal du Codeco. Leur ouverture pourrait bien être conditionnée à l’utilisation du Covid Safe Ticket.

Par ailleurs, le secteur des coiffeurs et esthéticiens a communiqué ont appelé jeudi à une levée du port du masque obligatoire dans les salons. Reste à voir s’ils seront entendus.

Covid Safe Ticket

L’utilisation de ce pass sanitaire, en vigueur depuis le 13 août pour les événements de plus de 1500 personnes, sera-t-elle élargie? Les sensibilités politiques sont différentes autour de la question, autour de la table du Codeco. Dans le monde de la culture, le sujet ne fait pas l’unanimité non plus. Plusieurs associations représentatives du secteur ont plaidé mercredi pour maintenir un caractère optionnel et limité dans le temps du dispositif.

La date à laquelle il est censé prendre fin, le 30 septembre, sera probablement postposée. Le Codeco décidera vraisemblablement de revoir les jauges à la baisse, reste à savoir dans quelle mesure. La DH avançait ce jeudi un seuil de 200 personnes à l’intérieur et 400 à l’extérieur.

La main aux Régions?

L’idée de passer d’une phase fédérale de gestion de crise à une phase régionale, qui laisserait donc la main aux entités fédérées, a été évoquée ces derniers jours. Ce changement de mode de gestion serait avant tout symbolique, nous indique-t-on, puisque les Régions sont déjà largement à la manœuvre et que le commissariat corona continuerait de centraliser la gestion. Mais la planification du passage de phase fédérale à régionale pourrait bien être discutée au Codeco.