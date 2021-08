Le «Tour de France des Belges» revient: 1.600 kilomètres et 21 cols, dont 11 à plus de 2.000 mètres d’altitude

Le «Tour de France des Belges» revient pour une 4e édition «dantesque», qui partira de Waterloo, direction Nice.

Harald Verniers a des fourmis dans les jambes, c’est peu de l’écrire… Trop souvent privé de «ses» montagnes ces derniers temps, entre la crise sanitaire et plus récemment les inondations, le Genappien est particulièrement excité à l’idée de donner le coup d’envoi du «Tour de France des Belges» (TDFDB).

La 4e édition de cette course pour la bonne cause - on y reviendra plus loin dans l’article -, s’élancera ce dimanche 22 août depuis la Butte du Lion de Waterloo et mettra le cap sur la non moins célèbre promenade des Anglais à Nice.

Entre le départ (8h30) et l’arrivée, du lourd, voire du colossal - le programme détaillé se trouve tout en bas de l’article. Un total de 1.600 kilomètres et 21 cols, dont 11 à plus de 2.000m d’altitude.

10 étapes «dignes» du vrai Tour, dont les 21 lacets de l’Alpe d’Huez et une étape reine de 4.500 à 5.000 m de dénivelé positif

- Harald Verniers (40 ans), un véritable connaisseur, estime que ce sont dix étapes dignes du Tour de France professionnel qui se profilent.

«La difficulté du périple est similaire aux trois premières éditions et ne laissera pas la place aux défaillances. C’est un tout nouveau parcours, avec de nouvelles routes, de nouveaux paysages, villages et régions à découvrir et partager avec toutes les personnes qui suivront l’événement sur notre page Facebook.»

Quelques célèbres ascensions, qui n’avaient pas encore figuré au menu du «TDFDB», y seront désormais. À l’instar de la mythique montée de l’Alpe d’Huez et ses interminables lacets (21)!

«Citons encore les terribles cols français de Joux-Plane, la Madeleine, la Croix-de-Fer et le Cormet de Roselend», poursuit le natif de Braine-l’Alleud. «Vers la fin de l’aventure, d’autres cols redoutables mais encore méconnus du grand public se dresseront également devant nous, notamment côté italien, où nous ferons un crochet par les cols Agnello, Sampeyre et Fauniera.»

«Les connaisseurs apprécieront» l’étape reine, la neuvième et avant-dernière, qui flirtera avec un dénivelé positif de 4.500 à 5.000m.

Le moteur du défi? Une bonne cause

Le moteur de ce défi sportif n’a pas changé: récolter un maximum de fonds au profit d’une association caritative.

Cette fois-ci, le Tour de France des Belges soutiendra «Ohana Children».

«Créée en 2020 par des bénévoles, Ohana Children soutient les enfants malades ou porteurs d’un handicap, en organisant des activités destinées à apporter un peu de bonheur à ces enfants et leur famille. Tout au long de l’année, Ohana organise différentes activités récréatives, culturelles ou sportives mais aussi des week-ends et voyages. Des activités qui permettront aux enfants de vivre des moments exceptionnels loin de leur quotidien souvent fort médicalisé.»

Plus d’infos sur leur page Facebook « Ohana Children » ou sur le site Internet www.ohana.today.

De 36 à 63 ans

Harald Verniers, qui a passé son enfance et son adolescence à Rixensart, ne partira pas seul dans cette épopée sportivo-caritative. Ils seront neuf, âgés de 36 à 63 ans, pour affronter ce parcours «dantesque».

«L’équipe est solide et motivée mais après la forte canicule de 2019 lors du Tour d’Europe, nous ne savons pas encore ce que les aléas du périple vont nous réserver! Le paradoxe veut aussi que cette année, celui qui aura peut-être le plus de mal à suivre et rallier l’arrivée de chaque étape, le sommet de chaque col… ce sera moi», confie le grand architecte de la course, qui sort de deux années compliquées.

Deux années qui lui ont demandé beaucoup d’énergie et d’investissement, entre pandémie et évolution professionnelle notamment. «J’ai donc été malgré moi un peu (trop) écarté des routes d’entraînement. Je serai d’ailleurs plus heureux que jamais de retrouver les merveilles de la montagne après deux ans de sevrage. Les jambes vont souffrir mais le cœur et la tête attendent impatiemment cette nouvelle aventure et ces moments d’évasion et de partage!»

