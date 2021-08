Pro League: Courtrai se dit «extrêmement déçu» par les chants anti-wallons dans ses tribunes

La Chambre contre la discrimination et le racisme de la fédération nationale de football a infligé à Courtrai une amende de 2500 euros avec sursis en raison de ces chants. BELGA

Le club de Courtrai s’est dit déçu des chants entonnés dans les tribunes du Stade des Éperons d’Or lors du match d’ouverture de la saison contre Seraing.

La Chambre contre la discrimination et le racisme de la fédération nationale de football a infligé à Courtrai une amende de 2500 euros avec sursis en raison de ces chants. «Le KVK ne tolère par cette négativité», a ainsi déclaré le club jeudi. L’un des instigateurs a par ailleurs été invité au club pour une discussion.

Le KV Courtrai s’est vu infliger mercredi une amende de 2500 euros avec sursis après que certains supporters ont chanté «les Wallons c’est du caca» pendant le premier match de championnat de la saison, contre Seraing. Bien que le chant ait été court et entonné par peu de supporters, il a néanmoins été rapporté par le délégué du match. «Ce comportement est en contradiction avec la campagne ‘Positif Supporteren’ que nous organisons depuis déjà 3 saisons», a expliqué le club.

Courtrai s’est dit extrêmement déçu de cette sanction qui est la première infligée par la nouvelle Chambre de lutte contre la discrimination et le racisme. «Parce qu’il y a encore des gens qui ne suivent pas le credo d’un supportérisme positif. Il est difficile d’accepter que notre club d’entre tous soit mis à l’amende, car nous faisons des efforts constants pour éviter ces chants intolérables», a poursuivi le club.

L’un des instigateurs a été identifié après le match et invité par le club pour une conversation constructive. «Les supporters doivent comprendre que la Chambre contre la discrimination et le racisme peut imposer des sanctions allant jusqu’à la tenue de match à huis clos sur terrain neutre ou même jusqu’à une interdiction de stade permanente».

Le KVK condamne l’incident, également à la demande de la Chambre, qui a réclamé qu’un signal fort soit envoyé aux supporters. «Nous rejetons toute forme de négativité à l’égard des autres clubs et voulons que tout soit concentré sur le soutien de notre propre équipe», a-t-il ainsi ajouté. C’est pourquoi nous allons continuer à développer et à étendre notre campagne ‘Positief Supporteren’ avec diverses initiatives. Nous prévoyons de déployer des actions supplémentaires au cours de la saison à venir pour bannir définitivement de tels incidents dans notre Stade des Éperons d’Or et dans les autres stades de football.»