VIDÉO | Les images inédites de l’inondation du tunnel de Kimkempois vue de l’intérieur

Des vidéos inédites, tournées le jeudi 15 juillet par des équipes de la Sofico au moment où le tunnel de Kimkempois commençait à être inondé, sont saisissantes, dignes d’un naufrage d’un bateau. L’eau a durement touché l’ouvrage: il faudra 3 mois pour rendre la liaison du tunnel de Cointe à nouveau accessible.

A. Wer.

Mercredi, la Sofico, le gestionnaire, a avancé pour la première fois une date de réouverture complète de la liaison du tunnel de Cointe : mi-octobre. Trois mois après avoir été inondée, la liaison pourra donc à nouveau être parcourue dans son entièreté même si des restrictions sont encore prévues (nombre de bandes, vitesse limitée,...). Ce sera déjà un soulagement pour la circulation à Liège, fortement perturbée depuis la fermeture de la liaison.

La Sofico a fourni à L’Avenir.net des vidéos tournées par des membres de ses équipes le jeudi 15 juillet alors que le site commençait à être inondé. Des images saisissantes donnant une idée de la quantité, de la puissance et la rapidité de l’eau.

100 piscines olympiques

Au total, 250.000 m3 d’eau ont été pompés au total dans le tunnel des Grosses Battes, la tranchée couverte de Kinkempois, la tranchée ouverte du Canal de l’Ourthe et les locaux techniques adjacents. C’est l’équivalent de 100 piscines olympiques.

Le pompage terminé, c’est la remise en état de l’infrastructure qui est au cœur de toutes les attentions. Et plus particulièrement le tableau général basse tension (TGB). Sans lui, impossible de restaurer l’alimentation des divers équipements et donc les fonctions de sécurité minimales requises avant ouverture. Mais la pièce doit être réalisée sur-mesure, ce qui explique notamment le délai de la mi-octobre.

À l’heure actuelle, les travaux à réaliser sur l’ensemble de la liaison suite aux dégâts causés par les inondations pour la réouverture en mode dégradé sont estimés à plus de 2 millions HTVA, qui seront financés par la Sofico. Par ailleurs, une remise à niveau des équipements, entamée depuis quelque temps sera poursuivie, voire accélérée pour restaurer au plus vite et complètement l’ensemble des fonctionnalités.