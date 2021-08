Covid: ce qu’il faut savoir, en Belgique et dans le monde, ce jeudi

La sélection de la rédaction

Bilan du jour: 60 admissions par jour à l’hôpital

Le nombre de cas détectés en moyenne par jour est en augmentation, mais il est plus bas que ce mercredi. Entre le 8 et le 14 août, 1.916 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour contre 1.896 entre le 9 et le 15 août. + LIRE ICI

Le professeur Didier Raoult poussé vers la retraite

Le microbiologiste controversé, dont la cote de popularité était montée en flèche aux premières heures de la pandémie, pourrait quitter prochainement la direction de l’IHU Méditerranée Infection, qu’il a fondé voici dix ans. + LIRE ICI

Seuls 0,2% des personnes totalement vaccinées ont été infectées

Entre le 2 et le 8 août, le risque d’infection chez les personnes immunisées a été réduit de 80,6% par rapport aux non vaccinés. + LIRE ICI

CARTE | La Wallonie passe au rouge, tout comme l’ensemble de la France

Comme chaque jeudi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a actualisé sa carte des destinations de voyages. Au niveau belge, le seul changement concerne la Wallonie, qui vire au rouge. + LIRE ICI