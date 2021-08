VIDÉO | Voici pourquoi on n’abandonne pas son animal de compagnie

Trop souvent, on abandonne son animal de compagnie pour de mauvaises raisons. Reportage au refuge «Sans Collier», à Perwez.

On l’a vu dans la première partie de notre reportage, diffusée hier sur notre site, la crise sanitaire n’a pas été sans impacts sur la vie dans les refuges pour animaux, provoquant in fine des abandons massifs.

Globalement, «on estime que 90% des abandons sont injustifiés, en tout cas à nos yeux», précise Sébastien de Jonge, le directeur de l’ASBL «Sans Collier», à Perwez (province du Brabant wallon).

«On a des abandons qu’on comprend tout à fait. Par contre, on a des abandons pour lesquels on a vraiment du mal et on estime que la société doit un peu se réveiller», juge-t-il à raison.

Et Sébastien de Jonge d’insister: «Lorsqu’on veut acquérir un animal, il faut non seulement être responsable, se dire ‘je ferai ce qu’il faut pour que ça aille’, et puis être aussi suffisamment tolérant, ça reste un être sensible, avec une personnalité, avec des besoins, il faut pouvoir l’entendre, faire des efforts.»