Les évacuations se poursuivent à l’aéroport de Kaboul

Un gigantesque pont aérien mobilise depuis dimanche une noria d’avions du monde entier, dans un aéroport dont les abords sont étroitement contrôlés par les talibans.

L’évacuation de diplomates, d’autres étrangers et d’Afghans se poursuit dans des conditions difficiles à Kaboul, tombée aux mains des talibans.

Berlin envoie 600 soldats à Kaboul

L’Allemagne a déjà fait sortir 500 personnes, dont 202 Afghans, et a par ailleurs approuvé l’envoi de 600 soldats à Kaboul, pour soutenir l’évacuation «du plus grand nombre de personnes possible», jusqu’au 30 septembre au plus tard.

Nouveau vol d’Afghans vers la France

Le pont aérien français via les Emirats se poursuit, avec l’arrivée prévue jeudi d’un nouveau vol avec 120 personnes, là encore essentiellement des Afghans. Les premiers Afghans mis en sécurité par la France sont arrivés mercredi soir à Paris.

«Nous sommes en train de recenser un certain nombre de besoins très urgents; on parle sans doute de quelques milliers de personnes» à exfiltrer», majoritairement des Afghans, a déclaré jeudi le secrétaire d’État français aux Affaires européennes Clément Baune.

La France sera «au rendez-vous de l’asile» pour les Afghans menacés, a-t-il dit, évoquant la «possibilité» d’un sommet extraordinaire européen.

Des milliers de personnes évacuées par Washington et Londres

Les États-Unis, qui prévoient d’évacuer plus de 30.000 Américains et civils afghans via leurs bases au Koweït et au Qatar, ont déjà acheminé plus de 3.200 personnes, notamment du personnel américain, et près de 2.000 réfugiés afghans.

Mais le Département d’État américain affirme que les talibans ne tiennent pas leur promesse et «empêchent les Afghans qui souhaitent quitter le pays d’atteindre l’aéroport».

Le Royaume-Uni a évacué 306 Britanniques et 2.052 Afghans.

Ponts aériens vers les autres pays

L’Espagne a engagé une première série de rotations avec trois avions militaires via Dubaï. Le premier avion qui ramenait une cinquantaine d’Afghans et quelques Espagnols est arrivé jeudi matin.

La Turquie, qui a déjà fait rentrer 324 de ses ressortissants lundi, organisait mercredi le retour de «plus de 200» autres depuis Kaboul.

D’autres départs de nationaux et/ou d’Afghans ont déjà eu lieu depuis le week-end dernier notamment vers les Pays-Bas, la Pologne (un deuxième avion est arrivé jeudi), le Danemark, la Norvège, la République tchèque, la Hongrie et la Bulgarie. Quinze Roumains n’ont pas réussi à gagner l’aéroport de Kaboul et l’avion dépêché par leur pays n’est reparti qu’avec un seul ressortissant.