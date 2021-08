Conflit en Afghanistan: le témoignage déchirant de Khalida Popal, ex-capitaine de l’équipe féminine de foot

Réfugiée au Danemark, l’ancienne capitaine de l’équipe féminine de football d’Afghanistan, Khalida Popal, juge «déchirante» la situation des femmes dans son pays d’origine depuis la prise de pouvoir des talibans.

Agée de 34 ans, Popal, qui a obtenu l’asile au Danemark en 2016, confie à l’AFP ne plus arriver à dormir en pensant au danger encouru par ses compatriotes toujours en Afghanistan.

Selon elle, des hommes armés sont d’ores et déjà envoyés de maison en maison à la recherche d’ennemis du régime, malgré les promesses du groupe islamiste de pardonner ses adversaires et d’oeuvrer à la réconciliation nationale.

La famille de Khalida Popal, qui vit dans la ville de Herat, dans l’ouest du pays, fait déjà état de changements.

« Les femmes de ma famille qui sont sorties dans la rue se sont vu dire de faire demi-tour et de rentrer chez elles, de ne pas aller à l’école, ou ont été battues», confie l’ancienne footballeuse depuis Copenhague.

Aucune protection

Khalida Popal a peur pour les joueuses afghanes, elle qui considère le football comme un outil de lutte pour les droits des femmes.

«J’étais l’une des personnes qui ont créé l’équipe dans le but de rester unies en tant que femmes d’Afghanistan», rappelle-t-elle.

«Nous voulions faire passer un message au monde et aux talibans: Nous (les femmes) ne sommes pas faibles, vous pourrez tuer nos soeurs, mais nous vous montrerons que nous sommes à leurs côtés.»

Vous pourrez tuer nos soeurs, mais nous vous montrerons que nous sommes à leurs côtés.

«Mes joueuses sont des jeunes filles qui ont affirmé sur les réseaux sociaux que les talibans étaient l’ennemi. Elles voient maintenant cet ennemi armé arriver devant leurs portes et fenêtres et elles ont peur de ce qui va leur arriver», déplore-t-elle.

Trahison

Khalida Popal décrit la situation comme «déchirante». Ses joueuses, dit-elle, ont du mal à comprendre pourquoi elles ont été abandonnées par la communauté internationale.

«Lorsque les joueuses m’appellent ou m’envoient des messages vocaux, elles me disent: Pourquoi nous ont-ils trahi? Pourquoi les politiciens ont-ils abandonné les femmes d’Afghanistan? Qu’avons-nous fait de mal?», raconte-t-elle.

Depuis 2016, Khalida Popal vit en exil au Danemark. AFP

L’accès à l’aéroport de Kaboul étant bloqué, il est peu probable que les joueuses puissent être évacuées du pays.

«A l’heure actuelle, celles qui vivent dans le pays se déplacent d’un endroit à l’autre», confie Popal.

«Ce qui est effrayant, c’est que personne ne veut les protéger car les talibans leur font peur en leur disant: Si vous ne nous donnez pas d’informations sur nos opposants, vous et votre famille serez tués.»

Ce qui est effrayant, c’est que personne ne veut les protéger car les talibans leur font peur.

«Les rêves s’évaporent»

Popal raconte avoir été confrontée au sexisme lorsqu’elle était responsable des finances de la fédération afghane de football, certains hommes refusant d’accepter leurs chèques de salaire de sa part parce qu’elle était une femme.

Mais selon elle, ce n’est rien comparé à la vie des femmes sous le régime taliban, qui ont contrôlé le pays de 1996 jusqu’à leur éviction qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.

Mardi, ils ont promis qu’ils respecteraient les droit des femmes et leur permettraient de travailler et de s’instruire, bien que sous la charia (loi islamique). «Des paroles vides et creuses», pour Khalida Popal.

Charia

«Ils annoncent que ce sera sous la charia, eh bien nous avons vu ce que cela avait donné dans le passé pour les femmes d’Afghanistan et dans d’autres pays», a-t-elle déploré.

«S’ils suivent la charia, cela ne donnera aucun droit aux femmes, quels qu’ils soient. Tous les rêves qu’elles ont s’évaporent.»

Une difficile histoire qui se répète

Pour l’ancienne footballeuse, il est difficile de voir l’histoire se répéter deux décennies plus tard.

«J’étais enfant lorsque les talibans ont pris le pouvoir et on me disait de ne pas jouer dans la rue, de ne pas aller à l’école, qui a d’ailleurs fini par être brûlée», se souvient-elle.

«Lorsqu’ils ont commencé à battre mon père et à menacer ma famille, nous sommes partis et nous avons passé près de huit ans dans les camps de réfugiés au Pakistan.»

Pleine d’espoir, elle est ensuite rentrée dans son pays.

«Mais de fausses promesses ont été faites et une fois de plus, le pays est laissé seul et c’est un retour à la case départ.»

De fausses promesses ont été faites et une fois de plus, le pays est laissé seul et c’est un retour à la case départ.