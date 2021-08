Poetik Bazar, marché bilingue de la poésie, se tiendra fin septembre à Bruxelles

La première édition de Poetik Bazar, marché bilingue de la poésie à Bruxelles, se tiendra du 24 au 26 septembre au BE-HERE, à l’arrière de Tour & Taxis.

Elle proposera un salon d’éditrices et éditeurs francophones et néerlandophones, des lectures, des ateliers ouverts pour les petits et grands, des performances ainsi que des débats.

L’événement se veut la vitrine de «l’important vivier du paysage littéraire belge». «Afin de susciter la curiosité d’un large public, des performances et de lectures animeront le BE-HERE. Des ateliers de création seront spécialement conçus pour les enfants à partir de six ans, comme un goûter de la poésie avec Victoire de Changy et Marine Schneider», précisent les organisateurs.