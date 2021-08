Un appel aux dons pour aider les écoles sinistrées de Trooz

Ces vendredi et samedi, une collecte de matériel scolaire sera organisée à l’école d’Ohain. Pour aider les écoles de Trooz en vue de la rentrée.

La rentrée scolaire se rapproche à grand pas. Et si en coulisses, cela discute beaucoup autour des mesures sanitaires qui seront alors en vigueur, dans bon nombre d’écoles touchées par les dernières inondations catastrophiques, on espère simplement pouvoir accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Pour les aider dans cette mission – de plus en plus urgente – la Commune de Lasne a décidé de lancer un appel aux dons de fournitures scolaires en tous genres. Des dons qui seront alors distribués aux écoliers et écoles de la commune de Trooz.

«On a été contacté par une Lasnoise, qui avait elle-même été contactée par une habitante de Trooz, une commune fortement sinistrée, explique Virginie Poncelet, échevine de l’Égalité des chances. Elle nous a parlé de la situation, de l’urgence de celle-ci et des grosses difficultés rencontrées, notamment par les écoles. Raison pour laquelle on a décidé d’aider les écoles Trooz en particulier.»

En pratique, les besoins sont très variés: des crayons, du mobilier, des cartables, des Bic, des chaises, du matériel pédagogique, de gymnastique, etc. Et pour que cette aide soit la plus efficace possible, une liste précise des besoins a été réalisée pour l’ensemble des écoles de cette commune. «La liste précise est disponible sur notre site web ou sur notre page Facebook. Elle renseigne sur les fournitures nécessaires et sur leur quantité, pour qu’on évite de se retrouver avec 10 000 boîtes de crayons par exemple.»

Les dons seront collectés vendredi et samedi (20 et 21 août) de 15 h à 18 h 30 à l’école communale d’Ohain. «On espère que les Lasnois joueront le jeu, mais on en est persuadé, ajoute Virginie Poncelet. La seule inconnue, c’est de savoir combien de camionnettes remplies de fournitures scolaires partiront la semaine prochaine vers Trooz! Mais dans tous les cas, ce sera une bonne surprise. On est déjà ravi de voir que nos écoles ont joué le jeu en apportant leur pierre à l’édifice.»

Dernière composante importante de l’action, les fournitures recherchées doivent impérativement être neuves ou dans un très bon état. «Pas mal de gens sont en train ou terminent de faire leurs courses pour la rentrée. Si au lieu d’acheter une boîte de gommettes, ils en achètent deux et nous apportent celle en trop – sans mauvais jeu de mots -, ce serait super», conclut Virginie Poncelet.

Signalons encore qu’en cas de surplus de fournitures, ces dernières seront bien évidemment redistribuées dans la région autour de Trooz.

Le lien web vers la liste du matériel recherché: https ://www.lasne.be/vivre-a-lasne/social/egalite-des-chances/appel-aux-dons