Cincinnati et Chicago: Mertens, Zimmermann, Gillé et Vliegen éliminés

Mauvais jour pour les Belges engagés dans les tournois de Chicago et Cincinnati: Elise Mertens, Kimberley Zimmermann, Sander Gillé et Joran Vliegen ont connu la défaite.

WTA Cincinnati: Elise Mertens éliminée dès le 2e tour par Elena Rybakina

Elise Mertens a été éliminée au 2e tour du tournoi WTA 1000 sur surface dure de Cincinnati, mercredi aux Etats-Unis. La numéro 1 belge, 16e mondiale et tête de série N.15, s’est inclinée en deux sets 6-3, 6-2 devant la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 19). la rencontre n’a duré que 1h13.

Mertens restait sur une victoire contre Rybakina au tournoi de Madrid (cette année) après avoir perdu leur premier duel l’an dernier en quarts de finale à Shenzhen.

La Belge n’a jamais été en mesure de s’imposer mercredi. Dans le premier set, elle manqua ses deux seules balles de break dans le 3e jeu avant de céder son service dans le jeu suivant (3-1). Le second set débuta très mal puisqu’elle concéda d’emblée le break, sauva deux balles de jeu pour éviter d’être menée 3-0. A 4-2, Mertens concéda de nouveau sa mise en jeu (5-2), puis le match sur un jeu blanc.

Lundi au premier tour de cette épreuve dotée de 1.835.490 dollars, la Limbourgeoise avait éliminé l’Argentine Nadia Podoroska (WTA 38) 6-3, 6-4.

Elise Mertens est aussi engagée en double aux côtés de la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, avec laquelle elle avait remporté Wimbledon en juillet. Le duo, classé tête de série N.1, était dispensé de premier tour. Il jouera son 2e tour (huitième de finale) face aux Russes Anna Blinkova et Aliaksandra Sasnovich plus tard dans la journée de mercredi.

WTA Chicago: Kimberley Zimmermann battue au 1er tour du double

Kimberley Zimmermann n’a pas franchi le cap du 1er tour du double dames au tournoi de tennis WTA 125 de Chicago, joué sur surface dure et doté de 150.000 euros. Classée 115e mondiale en double, la Bruxelloise de 25 ans était associée à la Britannique Samantha Murray Sharan (WTA 180). Elles n’ont rien pu faire face aux Indonésiennes Beatrice Gumulya (WTA 200) et Aldila Sutjiadi (WTA 146) qui ont facilement gagné 6-3 et 6-0 en 58 minutes.

Greet Minnen (WTA 118) et Alison Van Uytvanck (WTA 112) vont être opposées plus tard dans la journée de mercredi à la paire tête de série N.1 composée de l’Américaine Kaitlyn Christian (WTA 59) et de la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 93).

En cas de succès, Minnen/Van Uytvanck rencontreront en quarts de finale Gumulya/Sutjiadi.

ATP Cincinnati: Sander Gillé et Joran Vliegen éliminé d’entrée à Cincinnati

Sander Gillé et Joran Vliegen ont manqué l’occasion de prendre partiellement leur revanche sur leur élimination au1er tour du tournoi olympique de Tokyo.

Mercredi au premier tour du tournoi ATP 1000 de Cincinnati, doté de 4.845.025 dollars, le duo belge était opposé au Néerlandais Wesley Koolhof, qui les avait écartés dans la capitale japonaise en compagnie de son compatriote Jean-Julien Rojer. Il était associé cette fois à l’Allemand Jan-Lennard Struff. Le duo néerlando-allemand s’est imposé en deux manches 6-4 et 7-6 (7/3).

La paire limbourgeoise, demi-finaliste du Masters 1000 de Toronto la semaine dernière, peut avoir des regrets, car elle a mené 2-5 dans le second set avant de se faire remonter et de perdre le jeu décisif au bout de 1h24 de jeu.