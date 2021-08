Ces discothèques qui ne résistent pas au Covid

Alors que les autres secteurs ont pu se déconfiner, le monde de la nuit reste à l’arrêt. Un an et demi de fermeture et des conséquences irrémédiables pour les discothèques…

La pandémie de Covid-19 n’a épargné aucun secteur. Encore moins celui du monde de la nuit. Depuis un an et demi, les dancefloor des boîtes de nuit attendent désespérément le retour des fêtards. Georges Goderis, gérant du Pulse Café (Esquelmes) et du ZooClub (Barry), ne peut aujourd’hui que constater les conséquences de la crise sanitaire sur ses deux discothèques…

«Le Pulse Café, c’est fini, explique-t-il. On n’a pas résisté à la crise sanitaire et aux nombreux mois de fermeture. Le propriétaire du bâtiment ne nous a fait aucun cadeau, et sans aucune rentrée financière, ce ne sont pas les quelque 20 000 euros d’aides perçues qui nous ont permis d’assumer les charges incompressibles, soit 250 000 euros par an. L’aide reçue ne représentait même pas le montant du précompte immobilier que nous devions payer… C’est dommage d’en être arrivé là car la discothèque attirait bien du monde, jusqu’à 1 500 personnes, et elle faisait travailler une cinquantaine de personnes lors de ses soirées.»

Des aides insuffisantes

Georges Goderis ne sait pas encore si l’histoire du Pulse Café est définitivement close ou si elle s’écrira autrement et ailleurs. «Au niveau du ZooClub, que nous avons repris en 2018, nous bénéficions aussi d’aides limitées, mais on parvient à limiter la casse grâce à un geste du propriétaire et à des charges un peu moins importantes, ajoute le gérant. Cela nous permet de continuer à payer l’une ou l’autre facture. Mais d’ici la fin de l’année, on ne pourra que déplorer une perte d’un million d’euros en termes de chiffre d’affaires…»

Pour le responsable, les aides compensatoires de la Région wallonne ne sont pas à la hauteur des coûts de gestion d’une discothèque. «On a l’impression que les discothèques, ce sont des affaires qui tournent et rentables… mais il est très difficile de se constituer une trésorerie. On n’a pas conscience de toutes les charges auxquelles il faut faire face! La liste est longue: le loyer, le personnel, les performeurs, la sécurité, la Sabam, les taxes… Par exemple, pour le Pulse, c’était 2 000 factures et 1 000 déclarations Dimona par an! Nos marges bénéficiaires sont très faibles et il en faut peu pour qu’une discothèque devienne un gouffre financier si la fréquentation n’est plus là…»

Au travers de cette crise, Georges Goderis a par contre remarqué une certaine prise en considération des politiques pour le secteur. « On ne peut pas dire que nous avons été abandonnés, nuance-t-il. Je pense que les autorités sont bien conscientes que si toutes les discothèques ferment, les personnes qui veulent faire la fête continueront à sortir et se tourneront alors vers des soirées clandestines dans lesquelles il n’y a aucun cadre ou pas de mesures de sécurité.»

Le sort des discothèques sera-t-il évoqué lors du comité de comité de concertation de ce vendredi? «Je ne crois plus au père Noël, sourit Georges Goderis. Je ne préfère ne rien espérer… c’est toujours mieux d’avoir de bonnes et inattendues surprises que de mauvaises!» Dans l’espoir d’un déconfinement, en collaboration avec des virologues, la Fédération des acteurs du monde de la nuit a déjà élaboré un projet de protocole sanitaire. «Nous sommes prêts à dépendre du Covid Safe Ticket, mais par contre, nous voulons absolument pouvoir reprendre à pleine capacité, et sans horaire réduit. Si on ne peut pas accueillir 100% de notre clientèle, cela ne sert à rien de rouvrir… D’ailleurs, en France, de nombreuses discothèques n’ont pas repris leur activité en raison de cette jauge limitée.»

Avec ce Covid Safe Ticket, l’obligation du port du masque ne serait plus, tout comme celle de rester assis. «C’est aussi une des conditions pour recommencer, relève Georges Goderis. Notre métier n’est pas de surveiller les gens ou de les engueuler s’ils ne portent pas le masque ou dansent. Nous, ce que l’on veut, c’est qu’ils puissent faire la fête!» La date du 1er octobre est envisagée pour une réouverture, mais le gérant du ZooClub reste prudent. «Personnellement, je parie plus pour la fin de l’année en espérant que la hausse des contaminations n’impacte pas trop le nombre d’hospitalisations et de décès d’ici là. Après, il faudra aussi voir la réaction du public… Acceptera-t-il de présenter un Covid Safe Ticket, et s’il n’est pas vacciné de réaliser un test PCR à chacune de ses sorties?»