Du mobilier du SPF Finances offert aux Communes sinistrées

Le ministère a livré du mobilier à plusieurs administrations communales. Des électroménagers vont suivre, pour les citoyens.

Chaises de bureau, tables, armoires métalliques, etc. Le service public fédéral Finances a choisi de faire don d’une partie de son mobilier, pour venir en aide aux administrations communales sinistrées par les inondations.

Plus de 200 pièces de mobilier ont été emmenées et redistribuées par la protection civile, lors d’une première livraison ce mercredi, à destination des communes de Pepinster, Esneux et Limbourg. Ces meubles servaient encore, il y a peu, dans les locaux des Finances situés à Seraing. Mais ces services étant désormais fermés et amenés à déménager dans la ville voisine de Liège, ce mobilier était destiné à être revendu sur la plateforme Finshop. ÉdA Hermann

Cet outil en ligne permet au ministère des Finances de revendre des biens saisis ou qui ne sont plus utilisés par le service public lui-même.

En raison des inondations, donc, l’administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances a choisi d’en faire don, plutôt que les vendre. Et c’est la protection civile qui est chargée d’identifier les besoins et d’assurer la logistique.

«Nous avons déjà pris des mesures en diminuant la TVA pour les reconstructions, en mettant des emplois à disposition pour aider les personnes sinistrées à s’y retrouver dans leurs papiers. Ceci est une aide supplémentaire», explique le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), venu prêter main-forte à Seraing.

«Certains services communaux et CPAS ont complètement été sinistrés. Ici, nous les aidons à pouvoir reprendre du service et eux-mêmes venir en aide aux citoyens, explique Véronique Simon, responsable de Finshop. Parallèlement à cela, des contacts sont pris avec les écoles de tous les réseaux, pour connaître les besoins les plus urgents.»

Des électroménagers pour les citoyens

Dans les prochaines semaines, d’autres objets initialement destinés au Finshop seront donnés, mais aux citoyens sinistrés cette fois. Il s’agira plutôt d’électroménagers. «Les objets sont issus soit de confiscations, soit de successions en déshérence, soit de colis perdus de la poste. Il peut aussi s’agir de biens ayant servi au SPF et qui sont déclassés», précise Véronique Simon. Avec l’aide de la protection civile, ils seront mis à disposition des personnes dans le besoin dans deux zones de stockage en région liégeoise.

Les personnes qui souhaitent plus classiquement acheter des biens mis en vente par le SPF Finances peuvent le faire via finshop.belgium.be.

