Internet + TV + mobile: les 3 meilleurs packs de la rentrée

Proximus, VOO et Orange se déchirent sur le terrain de l’abonnement télécoms triple play. Qui propose les meilleurs tarifs et conditions?

G.L.

L’abonnement télécoms qui marie Internet, TV et mobile est généralement la formule de référence à l’heure de rationaliser les dépenses. Pourquoi? Ce pack fait l’impasse sur la ligne fixe qui peut engendrer des frais exorbitants. Des tarifs préférentiels sont appliqués aux cartes SIM supplémentaires greffées sur la même facture.

Pour le formuler autrement, picorer à gauche et à droite, se disperser chez différents opérateurs, est rarement une combinaison gagnante.

Exemple concret – Je suis titulaire d’un abonnement Proximus Flex Mobile Flex (74,99€ par mois, Internet + TV + 1 carte SIM appels illimités, 5 GB). Mes deux ados sont chez Orange pour leur carte SIM (2 x 10€ Orange Go Light 150 minutes d’appels, 1,5 GB). Total: 94,99€ par mois. – Si je rapatrie les deux cartes SIM de mes ados dans le pack Proximus, le total tombe à 92,99€ par mois (-2€). Les mobiles de mes ados bénéficient des appels illimités et de 5 GB. Je tire parti du tarif préférentiel de 9€ par carte SIM supplémentaire ajoutée au pack.

En marge de cette logique du regroupement familial, des opérateurs comme VOO misent sur des bonus, comme le choix d’un bouquet de chaînes, pour renforcer l’attractivité du pack triple play.

Dans ces conditions, qui propose les meilleurs abonnements triple play? Nous comparons dans le tableau ci-dessous 16 packs Internet + TV + mobile. Sous le tableau, nous désignerons les trois meilleurs packs selon trois critères:

– Le plus économique

– Le plus généreux

– Le plus familial

+ Cliquer ici si vous n’arrivez pas à visualiser le tableau comparatif

Les conditions du comparatif Nous avons uniquement retenu les abonnements qui permettent d’ajouter des cartes SIM à tarifs préférentiels et qui proposent la TV digitale via un décodeur. Ce qui exclut par exemple les offres Zuny (VOO) qui obligent le client à regarder ses chaînes via une application mobile ou smartTV. Nous avons également écarté Scarlet, la filiale low cost de Proximus, qui ne commercialise pas de pack strictement limité au trio Internet + TV + mobile. Nous avons aussi ignoré Tadaam (Base) dont la technologie repose sur le signal 3G/4G au moment d’injecter le WiFi et les chaînes TV. Vu la disponibilité encore largement insuffisante, les abonnements fibre optique de Proximus sont absents du tableau.

Le plus économique

Notre choix: Orange Love Trio Go Plus. Prix: 65€ par mois. Internet 100 Mbps + TV + 1 carte SIM (appels illimités, 10 GB).

L’abonnement le plus économique n’est pas nécessairement le moins cher. Pour 6€ de plus que la formule Orange Love Trio Go Light, ce pack a l’avantage de présenter des performances solides dans les trois volets. La carte SIM en particulier hérite des appels illimités et d’un confortable matelas mensuel de 10 GB de data (3G/4G).

Niveau stabilité tarifaire, cet «abo» a progressé de 1€ par mois depuis 2017 (+1,56%) alors que les conditions de la carte SIM n’ont cessé de progresser.

Prudence, si vous souhaitez louer un deuxième décodeur, il vous sera facturé 9€ par mois, contre 6€ chez Proximus par exemple.

Le plus généreux

Notre choix: VOO Trio Max. Prix: 88€ par mois. Internet 400 Mbps + TV + 1 carte SIM (appels illimités, 5 GB) + VOOsport + 1 bouquet au choix (Be tv, VOOsport World ou Family Fun)

Cette combinaison maximaliste fait la part belle à la vitesse de connexion (400 Mbps au lieu des classiques 100 à 125 Mbps), le football belge via VOOsport, un bouquet à choisir dans une liste de trois références et 15 GB de 3G/4G.

Dans ce créneau, le câblo-opérateur wallon est pour l’instant impossible à battre. Attention, la location d’un décodeur supplémentaire plafonne à 12€ par mois.

Le plus familial

Notre choix: Proximus Flex Mobile Flex. Prix: 74,99€ par mois. Internet 100 Mbps + TV + 1 carte SIM (appels illimités, 5 GB ).

Proximus est de loin l’opérateur le plus branché famille. Il est possible de rassembler six cartes SIM sur la facture de ce pack, contre 5 chez VOO et 4 chez Orange.

Mieux, l’ancien Belgacom est également très agressif sur le tarif préférentiel de chaque carte SIM supplémentaire: 9€ pour les appels illimités et 5 GB de data. Le prix de la location d’un décodeur supplémentaire (6€) est le plus bas de ce comparatif.

Il faut malgré tout tenir à l’œil les augmentations de tarifs dont Proximus est coutumier. Depuis 2017, le prix mensuel de ce pack a grimpé de 5,99€ (+8,68%).

L’actu des opérateurs

+ Bien choisir le premier abonnement mobile de votre ado

+ Les 3 meilleurs abonnements mobiles généreux en 4G

+ Internet + TV + mobile : Proximus et VOO rois des hausses des prix