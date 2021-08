Le trafic ferroviaire interrompu entre Tournai et Mouscron dès le 30 août

La SNCB et le gestionnaire de réseau ferroviaire Infrabel ont annoncé mercredi l’interruption du trafic entre Tournai et Mouscron à partir du 30 août pour un important chantier de rénovation.

La SNCB et le gestionnaire de réseau ferroviaire Infrabel ont annoncé mercredi l’interruption du trafic entre Tournai et Mouscron à partir du 30 août. Une autre interruption aura lieu entre Lille Flandres et Tournai à partir du 8 novembre. Cette double coupure durera jusqu’au 6 décembre et servira à renouveler les infrastructures devenues vieillissantes.

Ce chantier représente un investissement inégalé dans l’histoire récente du rail belge. Au total, 32 millions d’euros seront nécessaires pour renouveler entièrement ces deux portions du réseau ferroviaire. Un premier chantier se dessinera dès le 30 août où plus de 150 personnes renouvelleront la portion de route entre Froyennes et Mouscron, soit 16 kilomètres. Le deuxième chantier s’ouvrira dès le 8 novembre et s’étendra de Tournai jusqu’à la frontière française pour une longueur de 6,5 kilomètres.

Un total de 76 kilomètres de rail et neuf aiguillages seront remis à neuf alors qu’un entretien approfondi de la caténaire sera réalisé. La signalisation sera également modernisée avec comme objectif de passer à un dispositif totalement informatisé d’ici fin 2024.

Durant ces chantiers, la SNCB mettra à disposition des voyageurs différentes alternatives. Ainsi, pour les navetteurs souhaitant voyager entre Froyennes et Tournai, il sera toujours possible d’utiliser les trains IC Lille-Flandres-Namur ou les bus de remplacement de la SNCB. Pour les voyageurs voulant voyager depuis Mouscron jusque Bruxelles, la SNCB conseille d’emprunter les trains IC Courtrai-Bruxelles- Schaerbeek.