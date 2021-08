Vaccinée, Simona Halep encourage les autres joueuses à faire de même

Simona Halep ne craint plus le coronavirus maintenant qu’elle est vaccinée, a indiqué la joueuse roumaine en marge du tournoi de Cincinnati. L’ancienne numéro 1 mondiale encourage en outre les autres joueuses et joueurs à se faire vacciner.

«Je n’ai pas peur, car je suis vaccinée.Je me sens protégée», déclare Simona Halep. «Je fais attention, je porte le masque quand il y a beaucoup de gens autour de moi».

L’année dernière, Simona Halep avait renoncé à disputer l’US Open en raison des risques sanitaires liés à la pandémie de coronavirus frappant durement New York et les Etats-Unis.

Depuis la pandémie de coronavirus, les tournois de tennis sont organisés selon un principe de «bulle sanitaire».

«Je n’aime pas les bulles», dit Simona Halep. «Je me sens stressée quand je suis dans une bulle. Ca serait donc mieux si les gens se faisaient de plus en plus vacciner, on n’aurait alors plus de restrictions».

Tout le monde ne partage pas ce point de vue dans le monde de la petite balle jaune. Stefanos Tsitsipas a ainsi déclaré en début de semaine qu’il ne se fera pas vacciner contre le coronavirus tant que l’ATP ne le rendrait pas obligatoire pour s’aligner.

L’ATP Tour a officiellement encouragé les joueurs à se faire vacciner, mais plusieurs d’entre eux, parmi lesquels le numéro 1 mondial Novak Djokovic, estiment que cela ne devrait pas être obligatoire pour concourir sur le circuit.