VIDÉO | Attaque à main armée à Bruxelles: la police fédérale recherche ces 2 auteurs

La police fédérale a diffusé à la requête du parquet de Bruxelles, un avis de recherche pour deux hommes ayant commis un vol à main armée dans un supermarché Proxy Delhaize situé Quai de Willebroeck à Bruxelles, le 31 mars 2021 vers 20h.

«Le premier auteur était armé d’un couteau. Il mesure environ 1 m 80 et est de corpulence normale. Il était vêtu d’un pantalon de sport noir de marque Puma et d’une veste de sport noire. Il était en possession d’un sac à dos orange et blanc», détaille la police.

«Le second faisait le guet. Il est de corpulence robuste et mesure environ 1 m 70. Il était vêtu d’un pantalon de sport noir avec des lignes blanches sur les côtés, d’une veste de sport noire avec des bandes bleues et d’une casquette noire avec des mots imprimés en blanc. Il portait des lunettes de soleil», décrivent les autorités policières.

Police fédérale

Toute personne reconnaissant ces individus ou ayant des informations sur les faits est invité à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300 ou via avisderecherche@police.belgium.eu.