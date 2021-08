Conference League | Vincent Kompany avant le match contre Vitesse: «À Anderlecht, chaque match est important»

Vincent Kompany, l’entraîneur du RSC Anderlecht, s’attend à «un match difficile» contre Vitesse Arnhem jeudi (20h00) au Lotto Park pour le match aller des barrages de la Conference League, la nouvelle compétition européenne mise sur pied cet été par l’UEFA.

«C’est une équipe du top 4 aux Pays-Bas, ce qui vaut à une équipe du top 4 en Belgique», a précisé Kompany. «Nous allons donc affronter un adversaire compliqué mais j’aime jouer contre de telles équipes. Ce sera un match difficile.»

Le staff anderlechtois a cependant bien pris le temps d’analyser son adversaire. «J’ai vu une équipe qui presse beaucoup, est agressive et possède beaucoup de profondeur. Avec un entraîneur formé à l’école Red Bull, c’est une équipe qui développe un football moderne avec beaucoup d’intensité et de tempo. J’ai hâte de les affronter.»

Un double confrontation face aux Néerlandais qui sera cruciale pour les Bruxellois qui cherchent à atteindre la phase de poules d’une compétition européenne depuis la saison 2018-2019. Le RSCA n’aura donc pas le droit à l’erreur s’il ne veut pas voir son aventure européenne s’arrêter jeudi prochain.

«À Anderlecht, chaque match est important», a rappelé Kompany. «Nous avons analysé et connaissons notre adversaire et nous abordons cette rencontre sereinement. Nous avons la chance de débuter cette double confrontation à la maison et nous sommes prêts à relever le défi. La priorité du club, sur le court terme, c’est de se qualifier pour les poules.»

L’entraîneur bruxellois pourra aussi compter sur son attaquant Joshua Zirkzee, prêté par le Bayern Munich, qui a ouvert son compteur dimanche dernier avec un doublé contre le Cercle de Bruges.

«C’est un garçon qui peut nous offrir beaucoup mais il ne faut pas lui mettre toute la pression sur les épaules. C’est un garçon qui a du talent comme tous les autres que nous avons. C’est un jeune joueur qui connait son talent mais qui est surtout attentif et pose les bonnes questions», a conclu Kompany.

Hannes Delcroix garde un mauvais souvenir de Vitesse: «Prendre une petite revanche»

Prêté au RKC Waalwijk lors de la saison 2019-2020, Hannes Delcroix, le défenseur du RSC Anderlecht, connaît bien le championnat néerlandais et Vitesse Arnhem, l’adversaire des Mauves en match aller des barrages de la Conference League jeudi au Lotto Park (20h00).

«C’est toujours chouette de jouer contre une équipe néerlandaise», a confié Delcroix. «Malheureusement, je ne garde pas un bon souvenir du match contre Vitesse car nous avions perdu 2-1. L’équipe a changé depuis mon passage aux Pays-Bas mais j’ai hâte de jouer contre eux et prendre une petite revanche.»

Delcroix, 22 ans, a fait également le point sur son état de santé. Blessé au mois de mars dernier, il avait dû faire une croix sur la fin de saison dernière. Il avait fait son retour lors du match de championnat à Eupen le 31 juillet dernier.

«C’était difficile de rester quatre mois sans jouer. J’étais déçu de ne pas avoir pu terminer la saison, surtout en vue de l’Euro. La revalidation est assez difficile au début, ce n’est jamais agréable de devoir se déplacer avec des béquilles. Finalement, cela s’est passé plus vite que prévu. Je me sens bien et je sens que je reviens petit à petit à mon meilleur niveau.»

Lors du match aller face à Vitesse, le défenseur bruxellois n’aura pas Loïs Openda, son équipier en équipe nationale espoirs, en face de lui. Le joueur prêté par le Club de Bruges est en effet suspendu. «Je ne peux pas me réjouir de son absence», a souligné Delcroix. «C’est un attaquant très rapide et je jouerai peut-être contre lui au match retour. Peu importe qui le remplacera, il faudra être prêt.»