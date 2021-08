Prix, style, emplacement, équipements: les critères de Lionel Messi pour sa future maison à Paris

Une semaine après son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi s’est mis en quête d’une maison sécurisée et à l’abri des regards pour s’y établir avec sa famille. Et une célèbre commune de la capitale française lui plairait tout particulièrement.

Depuis son transfert au PSG, Lionel Messi alimente toutes les rumeurs, et en particulier au sujet de sa future maison. Actuellement, le joueur argentin séjourne avec sa famille dans une suite du Royal Monceau, un très luxueux hôtel parisien, mais il ne souhaite pas s’y éterniser.

En effet, le sextuple Ballon d’or et sa famille s’activent pour trouver un logement à proximité de la capitale. Selon un professionnel du secteur en région parisienne, Messi souhaiterait signer un contrat de location, avec un bail d’un an renouvelable.

En quête de la perle rare, Lionel Messi, qui préfèrerait le contemporain à l’ancien, a fixé des critères bien précis pour sa nouvelle demeure.

Selon un expert contacté par Le Parisien, Messi voudrait «la même chose qu’à Barcelone». Sa maison idéale doit posséder au moins quatre à cinq chambres, une piscine et une salle de sport. Elle doit de préférence être déjà meublée et disposer de larges pièces, avec des espaces extérieurs (pour Hulk, le chien), ainsi qu’un grand parking. Le genre de bien qui se loue en général entre 25.000 et 45.000 euros par mois...

La maison de Johnny Hallyday recalée, Neuilly en pole?

Selon Le Parisien, une visite de l’ancienne demeure de Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette a été organisée, mais la maison n’a pas été retenue, car Messi ne voudrait pas faire de travaux. Pour El Mundo Deportivo, il aurait également été question du village de Bougival, où réside son ami Neymar.

Mais selon RMC Sport, Lionel Messi et sa femme Antonella Roccuzzo auraient finalement jeté leur dévolu sur la très chic banlieue de Neuilly-sur-Seine, qui abrite déjà des joueurs comme Marco Verratti ou Angel Di Maria.

L’ex-joueur du Barça souhaiterait également inscrire ses trois fils (Thiago, Mateo et Ciro) dans l’une des écoles internationales de la commune, autrefois dirigée par Nicolas Sarkozy.

En tout cas, les riverains semblent ravis de cette potentielle arrivée du génie argentin dans leur commune, selon des réactions récoltées par RMC Sport.

«Parfois, on voit des personnalités et on les laisse tranquille. C’est une exposition positive pour la ville», explique un habitant de Neuilly. Tandis qu’un autre estime que cette venue permettrait de renforcer les contrôles de police, étant donné la vague de cambriolages qui a touché les joueurs du PSG ces dernières années. «Si Messi habite Neuilly, il y aura plus de contrôles près de chez lui et donc dans la ville».