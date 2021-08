Touchée par les inondations, la liaison du tunnel de Cointe rouverte mi-octobre

La rentrée sera compliquée sur les routes liégeoises avec la liaison du tunnel de Cointe toujours fermée. Mais sa réouverture est annoncée pour mi-octobre.

Le segment compris entre l’échangeur n°38 «Angleur/Grosses-Battes/Belle-Ile» et l’échangeur n°37 «Val-Benoît/Seraing/Marche» pourra être rouvert à la mi-octobre avec des conditions de circulation restreintes.

Il s’agit de la dernière portion de la liaison fermée à la circulation suite aux dégâts causés par les inondations. Il sera donc à nouveau possible de circuler sur toute la longueur de la liaison mais avec des conditions restreintes de circulation (nombre de bandes, vitesse maximale,…) indispensables à la sécurité des usagers. Sofico

L’objectif est d’ouvrir aux véhicules légers comme aux poids lourds cette dernière partie de la liaison qui comprend le tunnel des Grosses-Battes, la tranchée ouverte du Canal de l’Ourthe ainsi que la tranchée couverte de Kinkempois avec cependant diverses restrictions des conditions de circulation (vitesse maximale, bandes accessibles,…). Les conditions de circulation qui seront en vigueur sur ce tronçon et sur l’ensemble de la liaison à partir de la mi-octobre seront évaluées et précisées en fonction de l’évolution des travaux de remise en état lors d’une réunion qui se tiendra fin septembre.

Les principaux dommages en lien avec les inondations ont été enregistrés au niveau des infrastructures situées en rive droite de la Meuse et donc notamment sur ce tronçon compris entre «Val-Benoît» et «Grosses-Battes». Elles ont été complètement submergées d’eau, tout comme les locaux techniques qui les bordent. Sofico

Au moins 250.000 m3 d’eau ont été pompés au total dans le tunnel des Grosses Battes, la tranchée couverte de Kinkempois, la tranchée ouverte du Canal de l’Ourthe et les locaux techniques adjacents.

Après les opérations de pompage, de nettoyage et les premières réparations qui ont duré des semaines sur cette partie, l’heure était au diagnostic: l’électricité, l’éclairage, les caméras, la signalisation dynamique, la ventilation n’y étaient plus fonctionnels, ne permettant plus de remplir les prérogatives de sécurité indispensables dictées par la directive européenne Mont-Blanc 2004/54/EE.

Diverses conditions doivent au minimum être remplies pour permettre au trafic de circuler sur ce tronçon et dans les 2 tunnels qu’il comporte: il doit être éclairé, ventilé, surveillé, disposer d’un système de détection d’incendie, permettre une transmission radio pour les services de secours ainsi que les communications GSM pour les usagers et enfin, avoir la capacité de soustraire le trafic en cas d’incident.

Les divers éléments impactés sont en cours de remplacement, de façon provisoire ou définitive. Lorsque cela s’avère possible, certains sont recyclés, d’autres ont été commandés, avec des délais de fourniture généralement 3 à 4 fois plus courts qu’habituellement mais qui restent longs vu leur spécificité.

Parmi ces éléments à remplacer, l’un d’eux, pièce maîtresse, ne pourra être installé et fonctionnel qu’à la mi-octobre: le TGBT (tableau général basse tension) qui alimente l’ensemble des équipements vitaux.

Ce dispositif complexe, réalisé sur-mesure, ne peut être livré que dans ces délais considérés assez courts pour ce type de pièce. Sans ce tableau de distribution d’électricité, il est impossible de restaurer l’alimentation des divers équipements et donc les fonctions de sécurité minimales requises avant ouverture.

À l’heure actuelle, les travaux à réaliser sur l’ensemble de la liaison suite aux dégâts causés par les inondations pour la réouverture en mode dégradé sont estimés à plus de 2 millions HTVA, qui seront financés par la SOFICO. Par ailleurs, une remise à niveau des équipements, entamée depuis quelque temps sera poursuivie, voire accélérée pour restaurer au plus vite et complètement l’ensemble des fonctionnalités.