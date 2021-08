Guéry de retour au pays

L’heure est au bilan pour Jérôme Guéry, de retour à la maison avec les Jeux, et mis à l’honneur avec ses coéquipiers, à Gesves ce mardi.

La Ligue Equestre Wallonie-Bruxelles, LEWB souhaite mettre ses cavaliers à l’honneur après leur belle performance en équipe à Tokyo et cette médaille de bronze ramenée des Jeux Olympiques. Et pour ce faire, quoi de mieux que les Championnats de Belgique des jeunes chevaux, qui se déroulent toute cette semaine à Gesves! Niels Peeters, Pieter Devos, Grégory Wathelet et le plus régional d’entre eux, bien qu’il soit maintenant installé à Sart-Dames-Avelines, Jérôme Guéry arrivent devant les supporters en calèche, conduite par un Champion du Monde d’attelage, Félix-Marie Brasseur.

Reçus à Gesves

Applaudis et félicités par Eugène Mathy, président de la LEWB, qui s’exclame que « cela fait 45 ans qu’on attend cette médaille, et aujourd’hui, on l’a enfin!», les cavaliers médaillés prennent ensuite le temps de faire quelques photos et de répondre aux questions de leurs supporters. «Faire cette petite cérémonie, ici, à Gesves, cela a une signification pour moi, moi qui suis Namurois, qui moi qui ai fait mes armes ici, mes premiers concours, mes premiers Championnats de Belgique. Ce qu’on a fait à Tokyo, c’est quelque chose de grand et nous sommes très fiers de ça. Nous avons une équipe solide, et nous ne sommes pas au bout de nos prouesses», commente Jérôme.

Paris, avant de lever le pied?

Pour le cavalier originaire d’Assesse, la tête est déjà à Paris, pour, peut-être, ses derniers JO. « Je pense que Paris, cela sera mes derniers Jeux. Monter à ce niveau, cela demande beaucoup de sacrifices. C’était un rêve, de participer un jour dans une telle compétition. Je l’ai fait à deux reprises, j’espère trois dans trois ans, et puis je pense qu’après, je lèverai un peu le pied. Attention, je resterai dans le milieu bien entendu. Quand on a le virus, on ne le perd pas comme ça, mais peut-être plus à ce niveau-là», poursuit celui qui monte en famille, avec sa femme, Patricia, et son fils, Mathieu.

Dans une forme olympique

L’étalon de Jérôme, Quel Homme de Hus, s’est montré exceptionnel à Tokyo. Il n’est pas exclu que le cheval soit encore de la partie à Paris, dans trois ans. Âgé de 15 ans, il semble encore tellement en forme. «Il est dans une forme olympique, c’est le cas de le dire!Dans trois ans, il faudra voir. Est-il encore au top ou est-ce que cela sera avec un autre cheval? Il est encore un peu tôt pour le décider. Je dis que Paris, cela sera les derniers, mais si je tombe sur un cheval exceptionnel, comme ça a été le cas avec Quel Homme, pourquoi pas poursuivre? L’avenir nous le dira», termine le boute-en-train de l’équipe belge de jumping.

Paris, c’est loin, mais en même temps, trois ans, cela peut passer tellement vite.