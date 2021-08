Un ado wallon sur trois est complètement vacciné

Les 12-17 ans ont répondu massivement à l’invitation à se faire vacciner contre le Co vid-19. 53% d’entre eux ont reçu une première dose de vaccin, 31% sont totalement protégés. Ils veulent être parés pour la rentrée.

Ils ont reçu leur invitation à se faire vacciner mi-juillet et déjà près d’un ado wallon sur trois (31%) est complètement vacciné, selon l’Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq). Les derniers retours de vacances et la rentrée qui se profile devraient encore venir gonfler ces chiffres.

«Actuellement, les jeunes de 12 à 18-20 ans représentent pratiquement 80% des personnes qui viennent se faire vacciner, précise le Dr Frédéric Müller qui coordonne le centre de vaccination basé à la clinique Saint-Luc Bouge (Namur). Ils ont envie de faire une rentrée scolaire, une rentrée sportive, une rentrée sociale en étant vaccinés pour être moins embêtés par le Covid.»

La formule «journée portes ouvertes» est très prisée des jeunes, constate le médecin généraliste. « C’est plus simple pour eux de se présenter spontanément que de s’inscrire via la plateforme. Une fois sur place, on programme pour eux la date de la deuxième dose.»

Ces opérations portes ouvertes fonctionnent très bien, elles donnent un coup d’accélérateur à la vaccination, confirme la porte-parole de l’Aviq, Lara Kotlar. «La plupart des centres ont des plages ouvertes. Il ne faut donc pas hésiter à s’y présenter spontanément… ».

Cahiers, feutres… et vaccin

Les 12-17 ans se sentent moins concernés par la maladie en tant que telle mais rêvent de retrouver dans la mesure du possible leur vie d’avant. Et ils comptent sur le vaccin pour retrouver davantage de liberté. «Ils achètent leurs fournitures scolaires et ajoutent le vaccin dans le package car ils ont besoin de retrouver une vie la plus normale possible», sourit le Dr Müller.

L’effet de groupe, très présent dans cette tranche d’âge, joue aussi. «Si la plupart des joueurs d’une équipe de basket ou de foot sont vaccinés, cela incite les hésitants à suivre le mouvement.»

Et puis la question du choix du vaccin ne se pose pas puisque seuls les vaccins à ARN messager (Pfizer-BioNTech et Moderna) sont administrés dans cette tranche d’âge. «Le temps du questionnement par rapport aux différents types de vaccins est passé mais les jeunes ont beaucoup participé à la décision de se faire vacciner. Ils y ont réfléchi, en ont parlé avec leurs parents mais c’est avant tout leur choix. Ils font preuve d’une maturité que certains adultes n’ont pas…».

Des vacances qui portent conseil

Ces jours-ci, le centre de vaccination de la clinique Saint-Luc Bouge accueille également des adultes qui reviennent de vacances.

«Leur séjour dans un pays où les conditions sont plus strictes leur a fait changer d’avis concernant la vaccination, explique le Dr Frédéric Müller. Sur place, ils ont constaté que les conditions de vie pour les non-vaccinés devenaient plus compliquées car le pass sanitaire était exigé pour aller au restaurant, boire un verre en terrasse, visiter un musée,… Et puis, les Belges vaccinés de retour d’une zone rouge ne doivent pas observer de quarantaine si leur test PCR est négatif… ».