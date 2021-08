L’obligation est vraiment envisagée: en France, elle a produit des effets

Frank Vandenbroucke se dit favorable à l’obligation vaccinale pour le personnel soignant. En France, la mesure a produit des effets, même s’il faut éviter de comparer des pommes et des poires.

Frank Vandenbroucke (Vooruit), l’a exprimé lundi soir sur la VRT: il proposera au gouvernement fédéral et à ses collègues des entités fédérées de rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 «pour les personnes actives dans le secteur des soins».

Le ministre fédéral de la Santé n’a pas fixé de date butoir. Le travail juridique sur la question a déjà commencé et il compte consulter le secteur et les partenaires sociaux en septembre.

En juillet, l’Académie royale de médecine de Belgique s’était déjà dite favorable à une telle obligation. Les ministres de la Santé avaient opté pour une poursuite de la vaccination sur base volontaire, estimant qu’il existait encore une marge de progression.

Mais l’idée fait son chemin, tant auprès des experts que d’associations représentant le personnel de soins, que si l’obligation n’est a priori pas la meilleure option, elle pourrait bien être nécessaire si la stratégie consiste à augmenter encore la couverture vaccinale. Dans l’ensemble de la population belge, ce mardi, 81,4% des personnes de plus de 18 ans étaient pleinement vaccinées (87% en Flandre, 77% en Wallonie et 59% à Bruxelles).

D’autres l’ont décidé

Cela reste hypothétique, mais la Belgique pourrait donc rejoindre d’autres pays ayant opté pour une forme d’obligation vaccinale. Au niveau européen, seul le Vatican a choisi d’imposer la vaccination à tous les adultes. D’autres pays ont choisi de la rendre obligatoire pour le personnel soignant et/ou des maisons de repos: la France, l’Italie, la Hongrie, le Royaume-Uni, la Grèce. Dans cette dernière, une loi est entrée en vigueur en ce début de semaine: le personnel des établissements pour personnes âgées et handicapées devait être vacciné pour ce lundi (sous peine de sanctions) et le personnel des hôpitaux privés et publics doit l’être pour le 1er septembre.

Chez nos voisins français, le président Emmanuel Macron et le ministre de la Santé Olivier Véran avaient formulé une annonce plutôt musclée le 12 juillet: le personnel des établissements de soins ou des maisons de retraite a jusqu’au 15 septembre pour recevoir sa première dose.

Toute comparaison risque d’être hasardeuse, la situation vaccinale de la France (un peu moins de 60% de la population totale est vaccinée) n’étant pas celle de la Belgique (66,7%). Et la teneur des propos des autorités respectives étant différente.

Progression importante en France

Quoi qu’on en pense sur le fond, l’annonce de l’obligation pour les soignants, en France, a produit des effets sur la couverture vaccinale au sein de ce public cible.

L’agence nationale de santé publique française nous a communiqué les résultats d’une étude qu’elle a réalisée. Elle observe «une progression importante des couvertures vaccinales des professionnels en établissements de santé au cours des dernières semaines». Mais de fortes disparités existent entre catégories professionnelles, les médecins étant les plus vaccinés, les aides-soignants, internes et élèves figurant au bas de l’échelle.

Le 18 juillet, 66,5% des soignants salariés avaient reçu au moins une dose et 58% présentaient une vaccination complète. À la date du 10 août, toujours selon l’étude, ils étaient 81,3% à avoir reçu au moins une dose et 70,1% à être complètement vaccinés.

Dans les Ehpad et les USLD, les équivalents de nos maisons de repos (et de soins), l’augmentation de la couverture vaccinale du personnel est sensible aussi. Selon les données françaises, elle était de 62,4% pour au moins une dose le 12 juillet, mais de 83,5% ce 16 août. Et de 54% pour une vaccination complète le 12 juillet, mais de 71,4% ce 16 août.