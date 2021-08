Supernova, Attention au départ, Les fantasmes, etc.: toutes les sorties cinéma de ce mercredi 18 août

Un camping-car anglais, un lac gelé, des souvenirs engloutis et des pubs Ricoré: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 18 août. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser: vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Supernova

Drame d’Harry Macqueen. Avec Colin Firth et Stanley Tucci. Durée: 1 h 35.

Ce que ça raconte

Un camping-car sillonne les routes du nord-ouest de l’Angleterre. À son bord, un couple, dont l’un des deux est atteint d’une maladie dégénérative incurable.

Ce qu’on en pense

Un touchant voyage sur la fin de vie qui n’évite pas les larmes mais nous y conduit avec pudeur.

Les fantasmes

Comédie de David et Stéphane Foenkinos. Avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve et Ramzy Bedia. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Six couples, six fantasmes (presque) inavouables. À chacun de gérer ça comme il le peut.

Ce qu’on en pense

Un film à sketchs, c’est toujours inégal. Mais ici, on se marre quand même pendant plus de la moitié du bazar. Une comédie gentiment décomplexée.

Attention au départ

Comédie de Benjamin Euvrard. Avec André Dussollier et Jérôme Commandeur. Durée: 1 h 33.

Ce que ça raconte

Benjamin et Antoine devaient accompagner les enfants jusqu’à leur colonie de vacances. Distraits, ils loupent le train qui part avec les gosses, hilares.

Ce qu’on en pense

Une course-poursuite amusante, avec quelques temps morts sans gravité. Dans le genre, c’est plutôt drôle.

Aya et la sorcière

Film d’animation de Goro Miyazaki. Durée: 1 h 22.

Ce que ça raconte

Quand un drôle de couple la choisit, Aya quitte à contrecœur l’orphelinat où elle était si bien installée. Sa nouvelle maison réservera quelques surprises à cette sorcière qui s’ignore.

Ce qu’on en pense

Les studios Ghibli sont passés à l’animation 3D, une fois n’est pas coutume. C’est sympa, mais très loin du charme des précédents.

Playlist

Comédie de Nine Antico. Avec Sara Forestier et Lætitia Dosch. Durée: 1 h 25.

Ce que ça raconte

Entre ses ambitions de dessinatrice et son job de serveuse, Sophie, presque-trentenaire parisienne, enchaîne les échecs amoureux.

Ce qu’on en pense

L’autrice de BD Nine Antico passe au cinéma avec une comédie romantique fictionnée à partir d’histoires personnelles. Le résultat est ponctué de jolis moments, mais manque un peu de personnalité.

La proie d’une ombre

Film d’épouvante de David Bruckner. Avec Rebecca Hall. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

Peu de temps après le suicide de son mari, Beth a comme l’impression qu’il y a beaucoup de courants d’air dans leur bicoque.

Ce qu’on en pense

Une histoire de maison hantée qui joue en même temps sur le tableau de la métaphore psychologique. Trop convenu pour vraiment effrayer.

The Ice Road

Film d’action de Jonathan Hensleigh. Avec Liam Neeson et Laurence Fishburne. Durée: 1 h 49.

Ce que ça raconte

Après l’effondrement d’une mine, un conducteur de camion doit emprunter une route sur un lac gelé pour sauver les mineurs piégés.

Ce qu’on en pense

Un énième film d’action avec Liam Neeson qui coche toutes les cases du film d’action avec Liam Neeson.

Louloute

Comédie dramatique d’Hubert Viel. Avec Laure Calamy et Erika Sainte. Durée: 1 h 27.

Ce que ça raconte

Normandie, années 80. Louise dite Louloute grandit dans la ferme familiale, avec ses parents heureux mais endettés. Le passage à l’âge adulte sera brutal…

Ce qu’on en pense

Une plongée nostalgique mais sans fard dans le passé, entre souvenirs d’enfance, looks eighties et propos politique en filigrane.

