Dons à la Croix-Rouge: «Nous serons là aussi quand on s’intéressera moins aux sinistrés»

Trente jours après la catastrophe, la Croix-Rouge a identifié les besoins des sinistrés: les 35 millions d’euros de dons seront affectés dans les 8 mois. Aide directe, aide alimentaire, aide pour l’hébergement et pour des projets décidés par les communes.

Suite aux inondations, la somme des dons récoltés par la Croix – Rouge est énorme: 35 millions d’euros. Ils ne vont pas dormir dans un coffre. Le plan d’utilisation pour les 8 prochains mois vient d’être rendu public.

Une volonté de transparence qui est là, aussi, pour rétablir la confiance avec une partie des citoyens. Ceux-là qui avaient critiqué l’organisation dans les jours qui ont suivi la catastrophe.

Pas un pouvoir public

Nancy Ferroni est la porte-parole de la Croix-Rouge: «Comment l’expliquer? Peut-être nous assimile-t-on à un pouvoir public. Ce que nous ne sommes pas, nous fonctionnons comme une ONG avec des dons, des legs, des subsides. Et puis, Nous étions là dès les premiers jours mais la zone sinistrée s’étend sur des dizaines de kilomètres, nous ne pouvions être présents partout. C’est vrai qu’une catastrophe d’une telle ampleur provoque beaucoup de solidarité citoyenne et qu’il y a eu beaucoup de monde en même temps. Nous étions là et nous serons là aussi en hiver quand on ne s’intéressera plus, ou moins, aux victimes de cette catastrophe. Nous serons sur le terrain au moins jusqu’au printemps. Si nous sommes intervenus en première urgence pour parer au plus pressé, nous avons parallèlement envoyé des équipes sur le terrain pour analyser et cartographier les besoins des zones sinistrées. Un travail que l’on a fait en allant vers les gens mais également en travaillant avec les communes et les acteurs de terrain.»

Des aides directes aux plus vulnérables

De préciser, «On travaille en partenariat avec les communes, on ne se substitue par aux pouvoirs locaux qui connaissent bien mieux le terrain. C’est comme ça que, dans un axe de travail, nous proposons notre aide aux communes en leur proposant une liste de services: cela peut être des WC, des douches, la gestion, l’aménagement d’un centre d’accueil. De ce côté, 4 centres sont déjà ouverts et 6 autres vont suivre. Verviers nous a demandé des électroménagers, on va en fournir. C’est chacun selon ses besoins.»

Parmi les aides proposées, on note également les directes, en argent, pour 10 000 personnes. «Ce n’est pas courant en Belgique, mais bien à l’étranger. C’est complexe à mettre en œuvre mais sur base de l’estimation de la commune de Trooz, 1 personne sur 5 impactée par les inondations se trouve dans la précarité (18% des sinistrés bénéficient d’une aide du CPAS).» Là aussi, il y a urgence.