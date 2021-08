Covid: seconde chance pour les deuxièmes doses manquées d’AstraZeneca en Wallonie

Il sera possible de recevoir sa 2e dose d’AstraZeneca, avec ou sans rendez-vous.

Alors que 5.000 citoyens vaccinés avec la première dose du vaccin AstraZeneca n’ont pas encore reçu leur seconde dose, la Wallonie organisera des séances de rattrapage les 23 et 30 août prochains, annonce mardi le cabinet de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale.

En Wallonie, 80% des citoyens âgés de 18 ans et plus sont désormais vaccinés en première dose et 77% en vaccination complète.

Les personnes concernées par la séance de rattrapage auront la possibilité de se présenter dans un des 11 centres de vaccination mobilisés à cet effet, avec ou sans rendez-vous.

La liste des centres concernés sera consultable très prochainement sur le site jemevaccine.be.