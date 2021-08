Une maison de repos confinée à Chièvres!

Résidents et membres du personnel ont tous été testés au Comte d’Egmont à Chièvres. Huit cas de Covid-19 sont avérés, parmi lesquels six pensionnaires et deux travailleurs.

Dimanche, la Maison de repos du Comte d’Egmont, située sur la place de Chièvres, décidait de fermer ses portes aux visiteurs suite à la suspicion de nouveaux cas de Covid-19. Un résident, hospitalisé pour détresse respiratoire, y avait été diagnostiqué positif. Lundi, un test de dépistage généralisé était effectué auprès de tous les résidents (50) et membres du personnel (45). En soirée, une première partie des résultats tombait. Trois cas positifs au total. Deux concernant les résidents - dont la personne hospitalisée – et un au niveau du personnel.

Ce mardi, à la réception de l’ensemble des résultats, la situation s’est malheureusement aggravée. Émilie Hendrickx, la directrice adjointe de l’établissement, fait le point et se veut malgré tout rassurante. « Aux trois cas comptabilisés lundi soir s’ajoutent cinq nouveaux cas touchant quatre résidentes et un membre du personnel. Les familles concernées ont été contactées personnellement mais, parmi ces nouveaux cas, il n’y a aucun symptôme alarmant à signaler.»

Pour la direction, le plus important est désormais de gérer au mieux la détresse psychologique relative à l’isolement. « Nous invitons donc les familles à téléphoner autant que possible à leurs proches. De notre côté, nous mettons toutes nos forces vives à disposition des aînés afin de lutter contre cet isolement.»

En raison de la situation, les visites des familles et les sorties extérieures non essentielles sont désormais totalement interdites, les repas servis en chambre et les activités collectives suspendues. Il en sera ainsi jusqu’au lundi 23 août, date à laquelle un nouveau test généralisé sera pratiqué. « Les personnes testées positives sont maintenues en quarantaine dans leur chambre avec des mesures d’hygiène très strictes pour le personnel intervenant auprès d’eux», explique la directrice adjointe. « Pour les autres résidents, testés négatifs et asymptomatiques, ils sont autorisés à se déplacer et à sortir dans le parc prendre l’air. il en va de leur bien-être psychologique».