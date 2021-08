Un débat entre deux colocs pro et anti-vaccin se termine en coups de casserole et morsures

Une divergence d’opinions entre deux colocataires, l’un pro et l’autre anti-vaccin, s’est terminée par une violente bagarre, vendredi dernier dans une ville bretonne.

Décidément, le débat sur le Covid s’invite même au sein des ménages. Ce vendredi 13 août, la police a été appelée pour intervenir dans le centre-ville de Vannes (Bretagne). La raison de cette intervention? Une querelle entre deux colocataires sur la question du vaccin anti-Covid, selon le quotidien Ouest-France.

L’un et l’autre se sont disputés en campant sur leurs positions jusqu’à ce que l’un des deux frappe son coloc avec une casserole. En représailles, celui-ci l’a mordu et griffé au bras et à la jambe.

L’un des deux a finalement dû trouver refuge chez les voisins, qui ont alerté la police.