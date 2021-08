Covid: le point sur la pandémie dans le monde, près de 8.400 nouveaux décès et plus de 636.000 nouveaux cas

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Indonésie avec 1.180 nouveaux morts, la Russie (805) et les États-Unis (684). AFP

Coronavirus: nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants... un point sur les dernières évolutions de la pandémie dans le monde.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.370.427 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles ce mardi à 12H.

Plus de 207.838.740 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L’OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de lundi, 8.388 nouveaux décès et 636.698 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Indonésie avec 1.180 nouveaux morts, la Russie (805) et les États-Unis (684).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 622.321 décès pour 36.888.978 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 569.492 morts et 20.378.570 cas, l’Inde avec 432.079 morts (32.250.679 cas), le Mexique avec 248.652 morts (3.108.438 cas), et le Pérou avec 197.487 morts (2.134.365 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 599 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie (311), la Bosnie (296), la République tchèque (284), le Brésil (268) et la Macédoine du Nord (267).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient mardi à 12H00 HB 1.408.312 décès pour 42.156.184 cas, l’Europe 1.223.973 décès (60.856.194 cas), l’Asie 732.695 décès (47.670.385 cas), les Etats-Unis et le Canada 649.023 décès (38.342.003 cas), l’Afrique 184.472 décès (7.294.257 cas), le Moyen-Orient 170.375 décès (11.419.102 cas), et l’Océanie 1.577 décès (100.617 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

L’état d’urgence probablement étendu au Japon

Le gouvernement japonais s’apprêtait mardi à prolonger et étendre à d’autres départements l’état d’urgence déjà en vigueur depuis juillet sur une partie du pays face à la recrudescence de la pandémie.

Les infections «se propagent à travers le Japon à une échelle jamais observée jusque-là», selon le ministre chargé de coordonner la gestion de la crise sanitaire.

Premier cas local depuis six mois en Nouvelle-Zélande

La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a décrété mardi un confinement de trois jours de l’ensemble de l’archipel après la découverte d’un cas d’origine locale de contamination au coronavirus.

Mme Ardern a affirmé que la Nouvelle-Zélande, qui n’avait enregistré aucune contamination au sein de la population depuis six mois, ne pouvait pas prendre de risques avec le variant Delta, beaucoup plus contagieux, qui «change la donne».

L’archipel a été salué à l’étranger pour sa gestion efficace de l’épidémie qui, jusqu’à présent, n’a fait que 26 morts pour une population de cinq millions d’habitants.

Les aborigènes australiens sujets d’inquiétude

Les autorités australiennes ont fait part mardi de leur «profonde inquiétude» après l’apparition d’une épidémie de Covid-19 au sein de communautés aborigènes qui seraient particulièrement vulnérables au coronavirus.

Depuis l’apparition mi-juin à Sydney d’un cas de Covid-19 dû au variant Delta, l’épidémie s’est récemment propagée dans l’Ouest de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud où la plupart des 116 personnes contaminées dans cette région appartiennent à la population aborigène.

«Marche des pierres» en Argentine

Des proches de victimes du Covid-19 ont manifesté lundi à Buenos Aires contre le président Alberto Fernandez, surpris il y a un an à faire la fête en plein confinement, en déposant des centaines de pierres portant les noms des morts de la pandémie devant le palais du chef de l’Etat.