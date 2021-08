À Bruxelles, un seul mot d’ordre: vaccination

En région bruxelloise, le taux de vaccination ne progresse toujours pas suffisamment alors que la rentrée approche.

«Si vous voulez une rentrée scolaire normale pour vos enfants, alors faites vous vacciner!»

Le mot d’ordre de la région bruxelloise est clair à moins de quinze jours de la rentrée scolaire. À la traîne par rapport aux autres régions du pays, il faut augmenter le nombre de personnes vaccinées dans les prochains jours et pour y arriver, tous les moyens sont bons. «Nous avons même fait des campagnes via Tik Tok et Tinder, souligne Inge Neven, responsable du Service de l’Inspection d’Hygiène de la Cocom. Pas question de lâcher maintenant, au contraire nous allons continuer d’accentuer les actions menées jusqu’ici. »

Pour la rentrée scolaire, la Cocom plaide pour une rentrée responsable. «Et ça commence en se faisant vacciner, reprend sa responsable. Quand je suis à risque par contre, je dois me protéger. Je fais attention à mes contacts. Je respecte les distanciations. Je porte le masque si c’est nécessaire et je me fais tester en cas de doute et donc certainement si je rentre de zone rouge. »

Un cas positif sur trois rentre de l’étranger

Le retour des voyages reste en effet problématique puisqu’un cas positif sur trois revient de l’étranger. C’est pourquoi la Cocom plaide pour un renforcement des contrôles et insiste sur le respect des procédures. Alors que les centres de tests restent évidemment ouverts, les antennes de tests localisées sont annoncées dans les endroits où beaucoup de gens rentrent de voyage.

Pour l’heure, la situation reste sous contrôle, mais les chiffres sont en augmentation ces derniers jours. «Il y a encore de la place, mais on doit rester vigilant, prévient Inge Neven. Ce qui est interpellant, c’est qu’au niveau des hospitalisations, seulement 3% des personnes hospitalisées sont complètement vaccinées.»