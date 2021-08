10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

Le pois chiche, un superaliment à ne pas manquer, Anderlecht à la poursuite de son duo d’attaquants mythique, cette mécène veut faire rayonner l’art belge… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi 17 août 2021.

1. Le pois chiche, ce superaliment bon marché

Riche en vitamines, protéines, fibres, minéraux et oligo-éléments, le pois chiche se décline aujourd’hui sous de nombreuses formes.

+ LIRE L’ARTICLE

2. Un duo d’attaquants à Anderlecht? C’est quitte ou double!

Le tandem Zirkzee-Raman sera-t-il une réussite à la Koller-Radzinski ou un feu de paille à la Dimata-Santini?

On n’avait plus vu de duo d’attaquants au RSCA depuis trois ans. Une éternité pour un club qui a connu de belles périodes grâce à deux hommes alignés de concert en pointe de l’attaque.

+LIRE L’ANALYSE

3. AVANT/APRES | Le cœur de Lessines: le centre, ses métiers et ses habitants

Nous vous emmenons au cœur de Lessines, en retraçant son passé du point de vue de ses immeubles, mais aussi en faisant le parallèle entre les vestiges de ses monuments et ses activités principales qui restent parfois encore d’actualité.

+ LIRE L’ARTICLE

4. Reprocover: une entreprise qui recycle le plastique

Il y a quelques semaines, sans réellement y croire, le directeur de Reprocover, Charles Göbels, a envoyé une invitation au ministre de la Mobilité via linkedIn. Ce lundi, Geogres Gilkinet a fait le déplacement jusqu’à Verviers, histoire de découvrir ce qui se cache derrière cette entreprise familiale. On y parle de recyclage, de chemins de fer et d’économie circulaire: la curiosité est piquée.

+ LIRE L’ARTICLE

5. Ruzanna veut faire rayonner l’art belge

La curiosité, c’est ce qui chez elle, quand on la rencontre pour la première fois, saute le plus aux yeux. L’enthousiasme aussi. La mécène hannutoise Ruzanna Shahbazyan, originaire d’Arménie mais habitant depuis une vingtaine d’années en Belgique, a le projet ambitieux de faire rayonner l’art belge au-delà des frontières du plat pays. Et pour ça, la dame de cœur finance des projets avec et pour les artistes.

+ LIRE L’ARTICLE

6. Chevetogne: laboratoire de réparation de nos erreurs

La restauration de la zone humide de Chevetogne, c’est la réparation d’erreurs commises depuis les années soixante. Les mêmes que sur l’ensemble de notre territoire.

+ LIRE L’ARTICLE

7. Notre recette de la semaine: mousse de crème aux fruits rouges

Voilà qui change de la traditionnelle crème chantilly. Cette mousse de crème savoureuse et légère se marie à merveille avec des fruits rouges.

+ LIRE L’ARTICLE

8. Classement ATP: Goffin va se prendre une grosse claque

Suite à la fin de la période de protection et son élimination au 1er tour, le Liégeois pourrait passer de la 19e à la 30e place mondiale.

+LIRE L’ANALYSE

9. Liège veut rééditer son parcours en Coupe de Belgique

Pour leur première sortie officielle de la saison, les Liégeois de Drazen Brncic se déplacent à Tamines, au 3e tour de la Coupe de Belgique ce mercredi. «Notre objectif est d’aller le plus loin possible dans cette compétition. On a encore tous en tête notre parcours de la saison passée avec ce match de gala contre Anderlecht (Ndlr; défaite 0-2 en 1/16e de finale) qui a boosté tout le club», rappelle l’entraîneur.

+ LIRE L’ARTICLE

10. DOCU | Gorbatchev dans l’intimité

S’il est aujourd’hui quasiment méconnaissable, un signe ne trompe pas: sa tache de naissance sur le front – que certains caricaturistes représentaient sous la forme de l’Europe – prouve qu’on est bien en face de Mikhaïl Gorbatchev.

À 90 ans, Mikhaïl Gorbatchev a accepté que le réalisateur Vitaly Mansky le filme dans son quotidien. Un portrait touchant.

+ LIRE L’ARTICLE