Le pass sanitaire obligatoire à droite de la route, mais pas à gauche: «Des clients m’ont dit qu’ils iraient en face»

Cette route se situe à cheval sur la frontière franco-belge. Et en temps de Covid, ça ne fait pas que des heureux... Google Maps

Depuis la mise en place du pass sanitaire en France pour contrer l’épidémie de Covid, certains restaurateurs frontaliers se retrouvent dans des situations parfois absurdes.

Propriétaire d’un restaurant à Saint-Jans-Cappel, Bénédicte Duyck nage en plein cauchemar depuis plusieurs jours. La restauratrice française a vu sa clientèle s’effondrer suite à la mise en place du pass sanitaire dans l’hexagone.

De 50 à 80 couverts par repas il y a quelques semaines, elle est passée à seulement... 6 réservations dimanche dernier. «Des habitués me disent qu’ils ne viendront plus chez moi car ils refusent le pass. Plusieurs d’entre eux m’ont dit qu’ils iraient en face», a confié Bénédicte au quotidien Libération.

Et pour cause, la route de Westoutre, où se situe ce petit estaminet qui sert notamment du welsh ou des carbonades flamandes, sert également de frontière entre la Belgique et la France.

Du côté français, il faut désormais montrer patte blanche (schéma vaccinal complet contre le Covid, certificat de rétablissement ou test négatif) avant de pouvoir rentrer dans un restaurant. Tandis que du côté belge, aucune restriction de ce genre n’est imposée aux restaurateurs.

«C’est carrément déloyal. Et c’est le cas aussi pour les frontaliers avec la Suisse et le Luxembourg. Je demande une harmonisation. Je ne veux pas vivre d’aides: je veux juste travailler, mais qu’on soit tous sur un pied d’égalité», confiait-elle à nos confrères de RTL.

Le gouvernement belge bloque le pass mais je pense qu’on y arrivera nous aussi.

De l’autre côté de cette «route-frontière», des restaurateurs ont donc récupéré des clients perdus par Bénédicte. Et pourtant, on ne se réjouit pas, à l’image de Nikolaas Delplace, qui tient un restaurant du côté belge.

«C’est une petite rue, on se connaît tous, on travaille ensemble pour que cet endroit soit le plus agréable possible», confie-t-il à Libération, avant d’avance que la situation pourrait revenir à la normale en cas de durcissement des règles chez nous. «Pour le moment, le gouvernement belge bloque le pass mais je pense qu’on y arrivera nous aussi.»