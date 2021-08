Remco Evenepoel un an après sa chute en Lombardie: «Cela m’a changé, je ne vois plus la vie de la même manière»

Le succès final sur le Tour du Danemark de Remco, samedi, est survenu presque un an jour pour jour après sa chute en Lombardie, le 15 août 2020.

Deux jours après s’être imposé sur le chrono et au classement général du Tour du Danemark, Remco Evenepoel enchaînait lundi les prises pour le tournage de deux spots publicitaires d’une marque dont il est devenu le nouveau visage. Souriant, détendu et serein, le Brabançon a pris le temps de se poser entre deux plans pour une interview en aparté. Il est revenu sur sa victoire au Danemark, un an jour pour jour après sa chute en Lombardie.

«Dimanche, lors du voyage qui m’a ramené à la maison, j’ai eu le temps de me plonger dans mes pensées. J’étais évidemment très heureux d’avoir gagné mais ai aussi resongé au chemin parcouru depuis, à l’occasion de ce drôle d’anniversaire. Je l’ai déjà dit, cette chute m’a changé comme homme, je ne vois plus toujours les choses de la même manière et ai appris à davantage profiter de certains petits plaisirs de la vie quand cela s’avère possible. Pour vous donner un exemple très concret, samedi soir, au Danemark, je me suis offert quelques frites en compagnie de mes équipiers. Il y a un an, je ne me le serais sans doute pas autorisé à moins d’un mois d’un objectif comme l’Euro. Je suis plus relax et sais désormais me décharger d’une certaine forme de stress.»

D’ailleurs, dans un mois et demi, Remco va aborder le dernier grand rendez-vous de sa saison sur le Tour de Lombardie (9/10). Une échéance forcément particulière.

«Mon objectif principal est d’y être, sans même songer à un résultat. Cela me permettra, je crois, de définitivement tourner la page. Je n’ai pas encore analysé le parcours, mais si on repasse au même endroit que celui où je suis tombé, ce sera forcément particulier. Je ne crains actuellement pas cet instant et je crois, de toute manière, qu’il est important de franchir cette étape. Cela ne servirait à rien de chercher à éviter cette course et ce moment… Je sais que ce sera difficile sur le plan mental et c’est pour cela que je me refuse de me focaliser sur un résultat. L’essentiel sera, cette fois, ailleurs.»