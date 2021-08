Covid: Frank Vandenbroucke veut rendre obligatoire la vaccination pour le personnel soignant

Coronavirus: Frank Vandenbroucke va proposer de rendre obligatoire la vaccination pour le personnel soignant. Selon le ministre de la Santé, les esprits sont désormais mûrs pour prendre cette décision.

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) proposera de rendre obligatoire la vaccination pour le personnel soignant, a-t-il déclaré ce lundi dans l’émission «Terzake» sur Canvas.

«Je proposerai expressément au gouvernement fédéral et aux collègues des régions que nous rendions la vaccination obligatoire pour les personnes actives dans le secteur des soins.»

Comme exemple pour les autres et pour la sécurité

Selon le ministre, les esprits sont désormais mûrs pour prendre cette décision. «Pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, pour les médecins dans un cabinet privé, pour les kinésithérapeutes... Cela devrait être la norme et donc avec l’obligation de se faire vacciner. Comme exemple pour les autres et pour la sécurité.»

Frank Vandenbroucke n’a pas évoqué d’échéance mais souhaite agir sans attendre. Dans le courant du mois de septembre, des avis seront sollicités auprès du Conseil fédéral des Établissements hospitaliers, du Conseil supérieur pour la prévention et du Conseil national du travail. «Nous voulons aussi impliquer les employeurs et les salariés de ces secteurs», précise le ministre. Parallèlement, le travail juridique a déjà commencé.

En juillet, l’Académie royale de médecine de Belgique (ARMB) et la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) avaient déjà recommandé une vaccination obligatoire élargie à tous les professionnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques et des institutions de soins, ainsi qu’aux médecins, aux autres professionnels de la santé et aux bénévoles, impliqués dans les soins (ambulatoires).