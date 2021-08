Contrôles PLF: seul 1 voyageur sur 2.000 n’était pas en règle le week-end dernier

Le samedi 14 et le dimanche 15 août, 46 799 vacanciers rentrant au pays et d’autres voyageurs entrants ont été contrôlé afin de s’assurer qu’ils étaient en ordre de Passenger Locator Form (PLF). Vingt-quatre personnes n’étaient pas en règle et ont reçu un procès-verbal, annonce la police fédérale dans un communiqué.

Depuis le début des vacances d’été, la Police Fédérale effectue des contrôles dans les aéroports, les gares, les ports et sur les autoroutes. Au total, «seulement» 182 procès-verbaux pour non remplissage du formulaire PLF ont été enregistrés cet été, selon les données de la police fédéral. En outre, 27 procès-verbaux ont été dressés concernant des entreprises de transport qui n’ont pas respecté leur obligation de contrôler les formulaires PLF.

La plupart des voyageurs entrant (rentrant) dans notre pays sont bien préparés

De début juillet au 15 août, 690 441 voyageurs entrants ont été soumis à des contrôlesfrontaliers. La majorité de ces contrôles ont eu lieu dans les aéroports (614 547 passagers), où les dispositifs de contrôle sont standard, mais des contrôles quotidiens ont également été organisés dans les trains internationaux (68 742 passagers) et sur la route (7 152 passagers), a également précisé la police fédérale dans son communiqué.

Des contrôles supplémentaires sont effectués pendant les week-ends, périodes de transition traditionnellement très chargées. Le week-end dernier, la police fédérale a contrôlé un total de 46 799 passagers entrants. Cela concernait 43 959 personnes dans les aéroports belges, 2 341 passagers de trains internationaux et 935 personnes sur les autoroutes. Samedi et dimanche, seuls 24 procès-verbaux ont été dressés pour défaut de remplissage du PLF. Aucun procès verbal n’a été établi en ce qui concerne les transporteurs.

Le constat de la police fédéral est clair: la plupart des voyageurs entrant (rentrant) dans notre pays sont bien préparés. La grande majorité est en règle avec ses formulaires PLF, conclut le communiqué.