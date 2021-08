Covid: record de décès en Iran, nouvelles restrictions en vigueur

De nombreux commerces de Téhéran ont fermé leur porte lundi tandis que la circulation était exceptionnellement calme dans la capitale iranienne après l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, le pays enregistrant un nombre record de décès.

Ces dernières 24 heures, plus de 41.000 nouveaux malades et 655 nouveaux décès -- un record -- liés au virus ont été officiellement recensés en Iran, a annoncé le ministère de la Santé.

Au total, le pays de 83 millions d’habitants, le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient, a enregistré plus de 98.000 morts du coronavirus et près de 4,5 millions de cas. De l’aveu même des autorités, les bilans officiels sont largement sous-évalués.

Depuis juin, Téhéran fait face à une importante hausse des infections, les autorités évoquant une «cinquième vague» causée par le variant Delta. Et les bilans s’alourdissent depuis le début du mois d’août.

Pour endiguer l’épidémie, les administrations, les banques et les commerces non essentiels sont fermés sur l’ensemble du territoire jusqu’à samedi inclus. La circulation en voiture entre les provinces est également interdite jusqu’au 27 août.

Le grand bazar de Téhéran, habituellement très fréquenté, était vide lundi, jour de l’entrée en vigueur des restrictions. Ailleurs dans la capitale, la majorité des enseignes ont également baissé le rideau, à l’exception des commerces dits essentiels tels que les pharmacies ou les magasins d’alimentation.

Par ailleurs, les autorités tentent d’accélérer la campagne de vaccination débutée en février. Plus de 15 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin.