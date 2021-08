Un début de semaine marqué par le retour des averses

Le ciel sera très nuageux ce lundi après-midi, avec de la pluie au sud du sillon Sambre et Meuse et de nouvelles averses qui se développeront ensuite à partir du nord du pays, prévoit l’IRM. Des éclaircies seront néanmoins possibles. Les maxima oscilleront entre 14 °C en haute Ardenne et 19 °C localement en plaine. Le vent de nord­-ouest sera modéré, voire assez fort à la Côte. Des rafales jusque 50 km/h seront possibles.

Lundi soir, quelques averses surviendront en début de nuit, puis le temps deviendra sec sur toutes les régions. Les minima seront compris entre 7 °C dans certaines vallées ardennaises et 14 °C.

La nébulosité sera abondante mardi matin sur la plupart des régions mais le temps sera généralement sec. Plus tard en journée, une perturbation traversera la Belgique à partir du nord avec des pluies modérées ou des averses. Les maxima, frais, seront compris entre 14 °C en Hautes­ Fagnes et 17 ou 18 °C en plaine. Le vent sera à nouveau modéré, et à la Côte assez fort, d’ouest à sud­-ouest, avec des rafales jusque 50 km/h.

Des faibles pluies sont encore attendues mercredi, avec des maxima compris entre 16 et 20 °C.