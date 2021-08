Arnaques internet et vente en ligne: danger quand on vous fait sortir du site

La peur, la rapidité, la curiosité: les trois règles de base des arnaqueurs

Alexandre Pluvinage est le responsable de la sensibilisation à la sécurité en ligne chez ING: «Nous sommes là pour aider les clients et le personnel à se protéger contre les fraudes. En matière d’hameçonnage (phishing), ces arnaqueurs sont très forts et leurs techniques évoluent constamment. Sur les sites de revente, ils en arrivent à repérer les nouveaux vendeurs. Ils vont jusqu’à rassurer les gens en disant qu’ils se sont eux-mêmes fait avoir et dès lors, pour les rassurer, les amènent à sortir de la plateforme. Une des méthodes pour les sortir est de demander aux gens de s’inscrire sur le site d’une société de livraison. Où eux, font le virement et vous allez le récupérer. A priori, il n’y a aucun problème. Le nom de la société est connu, vous faites confiance mais le hic, c’est qu’ils vous emmènent sur un faux site via un lien qu’ils vous ont envoyé. Là, on a l’habitude de se faire emmener d’étape en étape. De fil en aiguille on vous demande votre numéro de compte et puis de sortir votre lecteur de carte. Vous êtes pris. Donc dès qu’on vous demande de sortir sur la plateforme de vente où vous êtes, cela devient suspect. Et si à un moment, on vous demande de sortir votre lecteur de carte, il faut s’arrêter.»

Ça, c’est la théorie, parce que même des gens prudents se font piéger.

Comment? Les arnaqueurs utilisent des techniques issues des sciences du comportement. Ici, ils peuvent activer trois principes: la peur, la curiosité, la rapidité.

La peur : «Si vous ne réagissez pas tout de suite, votre compte risque de se bloquer. Attention, votre compte a été attaqué.»

La rapidité : pour éviter que les gens ne réfléchissent trop.

La curiosité, «comme une réponse sans discussion sur le prix, ou même proposer un prix un peu plus élevé parce que l’acheteur veut vraiment avoir l’objet en vente. On donne aussi ses coordonnées plus facilement quand on vous promet quelque chose de gratuit.»

Avant le phishing était surtout bancaire. Un problème lié à votre compte, par exemple.

Les primes corona

Avec la crise, les messages sont plus larges. Par exemple, l’administration fédérale ou régionale vous octroie une prime de 212€. On est tenté de cliquer. Même chose avec les impôts: «Vous avez trop payé d’impôts et pour être remboursé, on vous demande votre numéro de compte pour vous amener dans l’engrenage. Or, l’administration fiscale a votre numéro de compte. Même chose mais plus rapide, on vous informe que vous avez un petit solde d’une centaine d’euros à payer, je clique et je paie pour avoir la paix» La particularité de cibler de telles administrations, c’est que cela vise non plus la clientèle d’une banque mais un public plus large.

Autre phénomène, il y a 3 à 5 fois plus d’arnaques par sms que par email.

Attention, quand le client a effectué un virement volontairement, c’est cuit.

Alexandre Pluvinage insiste: «Se battre contre la fraude, on le doit le faire ensemble. Quand la banque détecte, elle prévient le client mais quand le client se doute de quelque chose, il doit prévenir la banque aussi. Quand une banque est prévenue qu’un faux site qui usurpe son nom est en action, nous demandons au Fédéral de le bloquer le plus rapidement possible. Même si on sait que ces faux sites renaissent très vite.»

Ils sont malheureusement très forts «comme cette fraude où l’on vous appelait sur votre ligne fixe pour vous informer que votre pc était infecté. Là, on vous proposait une aide, en prenant le contrôle de votre ordinateur. Ils vous demandaient même d’éteindre votre gsm parce qu’il créait des perturbations. Ce qui est faux. Mais le résultat est là: en faisant ça, ils isolent la personne qui ne peut à ce moment donner ou recevoir un appel.»

Le dernier conseil

Alors un conseil de base: quand on vous envoie un lien qui vous fait sortir de la plateforme, qu’on vous demande de sortir votre carte et puis votre lecteur de carte, une seule chose à faire: stopper tout.