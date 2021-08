BULLETIN | Standard: Bodart a tout arrêté, même le penalty

Le portier des Rouches a sauvé un penalty botté par Holzhauser. Voici les bulletins des Standardmen après leur victoire au Beerschot (0-1).

Bodart 8 Il a bien négocié tous les ballons qui sont arrivés à lui et a permis à son équipe de garder la tête froide durant les temps forts des locaux. Il sauve les Rouches en arrêtant ce penalty de Holzhauser, dont il avait bien cerné le côté préférentiel. Sa préparation en amont a rapporté trois points à son équipe.

Siquet 6,5 Toujours aussi intéressant offensivement, avec quelques centres dangereux et plusieurs débordements à propos. Du mieux défensivement aussi.

Sissako 5,5Cette faute de main a failli coûter cher à son équipe. Comme ce tacle un peu précipité devant Noubissi. Dommage car sans ces étourderies, il réalisait un match très intéressant.

Laifis 6Très solide au sol comme dans les airs. Il a bien répondu au défi physique imposé par les attaquants du Beerschot. Il a pris son rôle de capitaine à cœur et s’est comporté comme le patron de la défense.

Gavory 6 Plutôt discret offensivement, ce qui est assez logique dans une défense à quatre, mais il était bien dans son match. Il a rarement été dribblé et a fait preuve de sérieux.

Cimirot 6,5 Positionné comme médian le plus reculé sur l’échiquier liégeois, il a été très intéressant en possession de balle. Il est revenu chercher de nombreux ballons entre ses défenseurs centraux pour assurer la première relance.

Raskin 5,5 Quelques moments compliqués qui prouvent que le pitbull de la saison passée n’est pas encore tout à fait de retour. Mais dans la globalité, il n’a pas fait un mauvais match.

Bastien 6 Un gros volume de jeu, une participation aux offensives comme aux reconversions défensives. Il a terminé le match sur les genoux après avoir beaucoup donné.

Dönnum 6 Il a trouvé l’extérieur du poteau de Vanhamel d’une frappe croisée en fin de première période. Avant cela, il s’était surtout distingué par le nombre de fautes qu’il a subies, amenant plusieurs coups francs. Mais on attend encore plus de lui, dans la créativité notamment.

Amallah 6 Pour sa première titularisation de la saison, il a été sérieux et a montré de l’envie. Il avait des idées mais pas toujours de la réussite.

Klauss 7,5 Un gros boulot dos au but. Il a pesé durant toute la rencontre sur la défense du Beerschot et a été récompensé par ce but en concluant l’offrande de Dragus. Ses soucis au dos ne sont plus qu’un mauvais souvenir.

Dragus 7,5Sa montée au jeu à la place de Dönnum a été l’un des moments clés de la rencontre. Très inspiré. Sa capacité à contrôler un ballon dos au but et à se retourner rapidement est précieuse. Son assist parfait pour Klauss en est l’illustration.