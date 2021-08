PHOTOS | Les images du concert hystérique de Måneskin, les vainqueurs de l'Eurovision, à Ronquières

Tout le monde ou presque n’était là que pour eux, Måneskin, les vainqueurs de l’Eurovision ont fait honneur à leur statut sur la plaine du Ronquière festival.

Alors que son public est d’habitude composé de 95% de Belges, le Ronquière festival avait des accents étrangers ce samedi pour le premier jour des festivités sous le plan incliné. Dans la foule, on parle flamand, anglais, etc. des drapeaux italiens sont brandis pour rappeler qu’une bonne partie du public n’aura d’yeux que pour Måneskin cet après-midi.

C’est un euphémisme que d’écrire que les quatre Italiens sont attendus. La plaine est impatiente et dès les soundchecks, effectués par les membres du groupe eux-même, l’ambiance monte déjà d’un cran quand Damiano joue déjà avec cette foule conquise à sa cause. Elle sera complètement hystérique quelques minutes plus tard à l’heure du concert à proprement parler.

En quelques secondes à peine, le phénomène italien transforme le festival en un véritable karaoké géant. Toute la plaine chante ou presque. Les tubes s'enchaînent.

On regrettera peut-être le recours un peu facile à de nombreuses reprises. On aurait aimé les entendre chanter un peu plus dans leur langue maternelle, mais ces Italiens sont encore (très) jeunes et il ne fait désormais plus aucun doute qu’ils repasseront rapidement par la Belgique pour défendre leurs chansons cette fois.

Et il n’y a plus beaucoup de salles belges capables de les accueillir désormais.