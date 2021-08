Covid: 5e samedi de mobilisation contre le pass sanitaire et la «coronafolie» en France

De Paris à Marseille et de Lille à Bordeaux, des dizaines de milliers d’opposants de tous bords au pass sanitaire ont manifesté pour le cinquième samedi d’affilée «pour la liberté de choisir», après la généralisation du dispositif dans la plupart des lieux publics.

Dans la capitale, les deux principaux cortèges ont battu le pavé derrière un large éventail de mots d’ordre tels que «libérons la France», «stop coronafolie» ou «reprends ton pass Macron et dégage».

«Il y a une division entre ceux qui ont le pass, et donc des privilèges, et les autres», a dénoncé Béatrice Cazal, 47 ans, qui défilait dans la capitale à l’appel de l’ex-figure du Rassemblement national Florian Philippot et son mouvement des Patriotes.

Dans le défilé parisien concurrent organisé par des «gilets jaunes», Yann Fontaine, un clerc de notaire de 30 ans venu de l’Indre, a vu dans le pass sanitaire «une mesure liberticide, ségrégationniste».

À Lille, 2.650 manifestants, selon la préfecture, emmenés par de nombreux «gilets jaunes», ont parcouru le centre-ville.

Marie, une infirmière de 36 ans du centre hospitalier de Valenciennes, est venue défendre «la vraie liberté, celle du corps et de la conscience».

«Je suis totalement contre l’obligation de se vacciner, d’autant qu’on en est encore à un stade d’expérimentation», a-t-elle argué, prête à changer de travail plutôt que de se faire vacciner.

Jusqu’à 415.000 personnes, selon le mouvement

Entamée au coeur de l’été, cette mobilisation antigouvernementale hétéroclite n’en finit plus de grossir.

Sur l’ensemble du territoire, ils étaient un peu plus de 237.000 la semaine dernière, selon le ministère de l’Intérieur, plus du double de l’ampleur des débuts du mouvement mi-juillet.

Les manifestants accusent le gouvernement de sous-estimer la protestation anti-pass sanitaire. Le collectif militant Le Nombre Jaune, qui publie un décompte ville par ville, a recensé samedi dernier plus de 415.000 participants «minimum» en France.

Quelque 250.000 personnes sont encore attendues dans les rues ce week-end, selon une source policière.

«On veut savoir ce qu’on nous injecte»

Sans incident majeur jusque-là, la contestation attire aussi bien familles et primo-manifestants apolitiques que soignants ou pompiers en tenue et dépasse la seule mouvance anti-vaccin ou complotiste.

Dans le cortège parti du Vieux-Port de Marseille, où l’on apercevait de nombreux drapeaux français, Hubert Vialle, 85 ans, a bravé la chaleur pour manifester sous un chapeau de paille. «Je ne suis pas antivaccin (...) mais j’ai peur que l’ARN messager ne modifie durablement l’ADN de l’humanité», a-t-il expliqué.

«On veut savoir ce qu’on nous injecte dans le corps. Cela ne fait pas de nous des écervelés (...) Tout ce qu’on veut, c’est la liberté», a renchéri Françoise, conseillère financière de 55 ans, venue manifester à Bordeaux en famille depuis le Périgord.

Mouvement très divers

Depuis lundi, le pass sanitaire s’est imposé dans la plupart des lieux publics. Bars, restaurants, cinémas, transports longue distance, musées ou hôpitaux exigent ce QR code qui témoigne d’une vaccination complète contre le Covid-19, d’un test négatif ou d’un rétablissement face à la maladie.

Face à cette généralisation du dispositif, validée par le Conseil constitutionnel, les manifestants dénoncent une entrave à leur «liberté» ou un «manque de recul» sur les vaccins.

Une frange de ce mouvement très divers, sans véritable tête, assume un antisémitisme décomplexé, pendant que certains centres de vaccination ou pharmacies sont traités de «collabos» et victimes d’actes de malveillance.

Ces accusations agacent le gouvernement, confronté à une explosion meurtrière de l’épidémie en Guadeloupe et en Martinique.

Depuis la Martinique reconfinée, le ministre de la Santé Olivier Véran a fustigé jeudi un mouvement «dont on parle beaucoup trop», et qui arbore «des pancartes extrêmement bariolées et des motifs parfois extrêmement douteux, voire complètement crades.»

L’exécutif espère toujours convaincre les indécis pour atteindre l’objectif de 50 millions de Français ayant reçu une première injection à la fin du mois d’août, en brandissant la situation catastrophique aux Antilles comme un repoussoir.

«C’est faux, c’est de la propagande», a rétorqué samedi une manifestante bordelaise, Françoise, 55 ans.

La délivrance de QR codes valant pass sanitaire à la suite d’un test antigénique de dépistage du Covid-19 a par ailleurs encore connu des dysfonctionnements samedi dans les pharmacies, après une panne géante la veille.

Le dialogue de sourds entre manifestants et gouvernement pourrait se poursuivre au-delà des vacances.

De nombreux protestataires se sont inquiétés samedi d’une hypothétique obligation vaccinale des enfants pour aller à l’école. À Paris, Carole, 44 ans, s’y est résolument opposée, estimant que son fils de 17 ans «risque moins s’il attrape le Covid qu’en étant vacciné».