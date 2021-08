Manchester United écrase Leeds pour entamer sa saison

Manchester United a lancé sa saison de Premier League de la meilleure des manières en s’imposant 5-1 face à Leeds United.

Bruno Fernandes s’est distingué en inscrivant un hat-trick, et Paul Pogba a dirigé le jeu en distribuant 4 passes décisives.

Fernandes avait ouvert le score pour les Red Devils en première mi-temps sur un service de Pogba (1-0, 30e), mais les visiteurs étaient revenus au score peu après le retour des vestiaires via une frappe en pleine lucarne d’Ayling (1-1, 48e). Pogba, très inspiré, poursuivait néanmoins sur sa lancée en lançant Greenwood en profondeur pour reprendre l’avantage (2-1, 52e) avant que Fernandes n’élimine son opposant direct d’une feinte et envoie le ballon dans les buts pour doubler l’avantage mancunien (3-1, 54e). Le Portugais complétait son hat-trick d’une demi-volée dans le plafond (60e, 4-1) et Fred inscrivait le dernier but sur l’ultime passe décisive de Paul Pogba (68e, 5-1) pour sceller le score final et valider la victoire de son équipe.

Raphaël Varane, qui a signé un contrat en faveur des Red Devils jusque 2025 samedi, a eu l’occasion de se montrer pour la première fois devant le public d’Old Trafford avant le match. Jadon Sancho a quant à lui disputé ses premières minutes sous le maillot des Red Devils en montant à la 75e pour remplacer Daniel James.